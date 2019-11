Cina sconfitta dalla Siria: Lippi si dimette da ct

Clamorose dimissioni di Marcello Lippi da commissario tecnico della Cina. Subito dopo la sorprendente sconfitta subita a Dubai, 2-1 dalla Siria nelle qualificazioni Mondiali, il c.t. campione del Mondo con l’Italia a Berlino 2006 ha dichiarato: "So che ho uno stipendio alto, anzi altissimo. So che devo prendermi tutte le responsabilità. Da oggi non sono più il c.t. della Cina. Saluto e ringrazio tutti". Lippi aveva già lasciato l'incarico a gennaio 2019 dopo una sconfitta con l'Iran, tornando però in panchina a maggio dopo le dimissioni del suo successore Fabio Cannavaro.

Nella delicata sfida giocata sul neutro di Dubai, la Cina è andata subito sotto per il gol di Omari. Pareggio di Wu Lei, poi l’autorete di Zhang Linpeng ha deciso la gara a favore dei siriani al 76’. La classifica del gruppo A vede ora dopo 4 giornate la Siria in testa a quota 12, a +5 sulla Cina che è stata raggiunta dalle Filippine al secondo posto. Alla successiva fase delle qualificazioni asiatiche approdano le vincenti degli otto gruppi e le quattro migliori seconde.