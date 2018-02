Ciro Immobile investe nel food delivery di Moovenda

Ciro Immobile non è solo il, bomber della Lazio e della nazionale italiana, ma anche un imprenditore del digitale. Il 28enne è tra gli investitori di Moovenda, applicazione che consente di ricevere a domicilio – a casa o in ufficio – i piatti dei migliori ristoranti di diverse città italiane. L'attaccante biancocelesta ha partecipato al nuovo round di investimenti da un milione di euro di valore complessivo e con una valutazione di pre money di 7,5 milioni di euro. “E’ una cifra importante se si considera che si tratta di capitale quasi interamente raccolto tra investitori privati – spiega il CEO Simone Ridolfi – e sta a significare che Moovenda è considerata oggi un investimento di grande prospettiva”.

Food delivery, Moovenda chiude round da un milione

Moovenda, azienda italiana leader del food delivery, annuncia di aver chiuso un round d'investimento per un valore complessivo di un milione di euro con una valutazione di pre money di 7,5 milioni. "E' una cifra importante se si considera che si tratta di capitale quasi interamente raccolto tra investitori privati - dichiara Simone Ridolfi, ceo della startup nata nel 2015 nata nell'ambito di un programma di accelerazione organizzato da Luiss Enlabs - e sta a significare che Moovenda e' considerata oggi un investimento di grande prospettiva". Per Jacopo Paoletti, ceo di Comunicatica e cmo di Moovenda, uno degli imprenditori che piu' ha creduto nella startup, "in poco meno di un anno, con un pool di manager e imprenditori, abbiamo raccolto direttamente circa mezzo milione di euro, che si aggiungono agli oltre 2 milioni di euro che Moovenda e' riuscita ad ottenere dal mercato nei suoi vari round d'investimento; credo basti questo a dare un'idea della portata di questa iniziativa, e di quanto crediamo in questo progetto fin dai suoi esordi. Oggi Moovenda sta cambiando pelle, perche' si avvia ad essere un'azienda matura, articolata e complessa, con voci ed anime diverse; con tanti soci (in molti casi provenienti da realta' industriali piu' strutturate) e con expertise interne multidisciplinari, da qui anche la scelta di istituire un CdA piu' rappresentativo della compagine societaria, dove ho l'opportunita', insieme ad altri stimati professionisti, di ricoprire il ruolo di membro non esecutivo". Moovenda, ha proseguito nel ragionamento, "non e' piu' la startup romano-centrica di 2 anni fa, ma un'impresa che punta alla leadership nazionale nel food delivery: la serie di acquisizioni fatte in questi mesi, l'espansione in nuove citta', la nuova strategia di comunicazione, e il nostro primo round serie A, sono tutti passi che vanno in questa direzione. Continueremo ad unire le forze con chi ha la nostra stessa visione: abbiamo gia' dimostrato con il nostro track record che e' possibile pensare e fare grandi cose anche nel nostro Paese". In questa rosa di investitori spicca il nome di Ciro Immobile, attaccante della S.S. Lazio e della Nazionale italiana, il quale ha deciso di puntare sull'azienda romana e di legare la propria immagine ad alcune iniziative promozionali del brand. Con questo aumento di capitale Moovenda, gia' presente a Roma, Viterbo e Napoli, oggi e' operativa anche a Torino e Cagliari, grazie alla recente acquisizione di Delivery Sardinia per 250mila euro. "Siamo collegati ad oltre 700 ristoranti in tutta Italia - continua Simone Ridolfi - siamo operativi in 5 citta' con una copertura di 5 milioni di clienti. Abbiamo l'obiettivo di arrivare a 10 citta' entro il 2018 e di migliorare sempre di piu' il servizio per offrire il massimo ai nostri Clienti". Numeri impressionanti se si aggiungono al fatto che nel 2017 Moovenda ha generato un indotto per i ristoranti di 2,5 milioni di euro, crescendo decisamente di molto rispetto al milione dell'anno precedente. Grande merito di questo successo e' dovuto al particolare algoritmo sviluppato e brevettato proprio dall'azienda romana, in collaborazione con docenti e ricercatori dell'Universita' di Tor Vergata: Moovenda e', infatti, l'unica azienda di food delivery al mondo che consegna in tutta la citta' senza limiti di distanza. "Brian (questo e' il nome del sistema logistico di Moovenda, ndr.) e' la nostra arma in piu'. Grazie a questo sistema di logistica riusciamo a ridurre al minimo i tempi di consegna e ad ottimizzare l'impiego dei moover, permettendoci di essere da una parte gli unici che consegnano senza limiti di distanza, dall'altra anche gli unici a poter contrattualizzare i nostri collaboratori, questo si traduce nell'equazione: lavoratori piu' felici, clienti piu' soddisfatti" conclude Ridolfi.

MOOVENDA, SBARCA IN SARDEGNA CON SERVIZIO DELIVERY

Dopo Roma, Viterbo (Lazio), Napoli e Torino, Moovenda sbarca in Sardegna. L'azienda italiana di food delivery, grazie all'acquisizione di Delivery Sardinia per 250 mila euro, da oggi è attiva anche a Cagliari. "Siamo fieri -dichiara Simone Ridolfi, ceo di Moovenda- che questa realtà entri a far parte della nostra famiglia; al momento collabora con 70 ristoranti, ma, grazie alla nostra tecnologia e a una struttura più solida, la faremo crescere. Lo scopo è quello di renderla più efficiente per offrire non solo ai cittadini di Cagliari il miglior servizio di delivery possibile, di livello europeo, ma anche per far aumentare il fatturato dei ristoranti locali". "Abbiamo avuto -fa notare Alessandro Mameli, founder di Delivery Sardinia- una crescita importante nell'ultimo anno, sono soddisfatto del lavoro svolto e dei traguardi raggiunti. Entrare in Moovenda ci permetterà di offrire ai clienti, e ai nostri partner, un'esperienza più confortevole e completa sotto tanti aspetti". Con questa acquisizione, Moovenda sarà collegata a oltre 700 ristoranti in tutta Italia. Tra le ultime novità di Moovenda, c'è il servizio Prime che, tramite abbonamento, prevede la consegna gratuita su tutti gli ordini sopra ai 15 euro. Pensato per i tanti affezionati di Moovenda, è valido per tutti i ristoranti, senza limite di distanza. C'è poi la partnership con Smart 'Ordina un amico', che ha offerto la possibilità di ricevere a domicilio un amico o un'amica con cui condividere il pranzo e la cena, che arrivano entrambi a casa a bordo della citycar. Moovenda, startup nata due anni fa nell'ambito di un programma di accelerazione organizzato da Luiss Enlabs, ad oggi è il più grande player italiano di food delivery per numero di ordini. Oltre a Viterbo, città del Lazio, è presente a Roma, Napoli e Torino, tre delle prime quattro città italiane per numero di popolazione e ha un bacino di più di 5 milioni di clienti. "Entro la fine del 2018 -assicura Simone Ridolfi- arriveremo a servire complessivamente dieci città. Il team dell'azienda è composto da oltre 150 persone tra dipendenti, collaboratori e 'moover'. Nel 2017 Moovenda ha generato un indotto per i ristoranti di 2,5 milioni di euro, crescendo decisamente di molto rispetto al milione dell'anno precedente". Tra le startup di maggior successo, Moovenda è stata una di quelle che ha avuto più appeal tra gli investitori attirando l'interesse di imprenditori e personaggi pubblici. Tra questi spicca il nome di Ciro Immobile, calciatore della S.S. Lazio e della nazionale italiana, il quale non solo ha investito in Moovenda ma ha voluto anche legare la propria immagine all'azienda romana. Merito di questo successo è dovuto al particolare algoritmo sviluppato proprio dall'azienda romana, in collaborazione con docenti e ricercatori dell'Università di Tor Vergata: Moovenda è, infatti, l'unica azienda di food delivery al mondo che consegna in tutta la città senza limiti di distanza. "Siamo un'azienda di tecnologia, siamo italiani e in Italia il cibo è una cosa seria", fa notare Ridolfi.