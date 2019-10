Claudio Marchisio, rapinatori nella villa dell'ex Juve. Paura nella notte

Claudio Marchisio, rapinatori nella villa dell'ex Juventus. Bottino ingente

La villa dell'ex calciatore Claudio Marchisio è stata rapinata martedì sera attorno alle 21,30. Quattro persone, con il volto coperto da passamontagna, armate di pistola e cacciavite, hanno fatto irruzione nell'abitazione - a Vinovo - dell'ex giocatore della Juventus (che poco meno di un mese fa aveva dato l'addio al calcio in una conferenza allo Stadium) e, minacciandoli, hanno costretto Marchisio e la moglie ad aprire la cassaforte.

I ladri sono scappati con gioielli e orologi; il valore del bottino preso nella villa di Claudio Marchisio, ingente, non è ancora stato quantificato. Poi la banda di rapinatori si è data alla fuga, senza che nessuno rimanesse ferito. Il villaggio di case “I cavalieri “ in cui abita Marchisio, è sorvegliato da un sofisticato impianto di telecamere, i carabinieri stanno analizzando i filmati per identificare e catturare i malviventi.