Claudio Ranieri nuovo allenatore del Fulham. "Classifica bugiarda"

Claudio Ranieri nuovo allenatore del Fulham: club ultimo in Premier League

Claudio Ranieri è il nuovo allenatore del Fulham. Lo annuncia il club londinese con una nota sul suo sito ufficiale. Il tecnico romano, che in Premier League ha già allenato Chelsea e Leicester (che condusse all'incredibile vittoria del titolo nel 2016 e da cui venne esoneratoa febbraio 2017), prende il posto del serbo Slavisa Jokanovic. Il Fulham si trova all'ultimo posto in classifica di Premier League con 5 punti dopo 12 giornate (unico successo il 26 agosto contro il Burnley per 4-2).

Ranieri nuovo allenatore del Fulham. "Classifica bugiarda"

Claudio Ranieri è pronto alla nuova missione: evitare la retrocessione del Fulham, ultimo in Premier League. "E' un onore accettare l'invito e l'opportunità di Mr. Khan di guidare questo club di grande storia e tradizione". Queste le prime parole di Claudio Ranieri da allenatore del Fulham. "L'obiettivo del Fulham non dovrebbe mai essere solo salvarsi -sottolinea il tecnico romano al sito ufficiale del club londinese-, dobbiamo essere un avversario difficile per tutti, la posizione in classifica non rispecchia il talento di questa squadra''.

CLAUDIO RANIERI NUOVO ALLENATORE DEL FULHAM. IL TWEET DEL CLUB