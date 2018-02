Clemente Russo e ProAction verso Tokyo2020. Video

13.02.18 – Il pugile campano, due volte vicecampione olimpico, Clemente Russo, è entrato a far parte del team atleti ProAction.

ProAction, azienda che dal 1995 si occupa di formulazione e commercializzazione di integratori per sportivi, affiancherà il campione nel suo ambizioso obiettivo sportivo: qualificarsi alla quinta Olimpiade consecutiva, quella di Tokyo2020.



Occorreranno tutta l’esperienza e la qualità di ProAction per supportare al meglio il campione olimpico in questo che rappresenterà a tutti gli effetti un guinness dei primati mondiale. Mai nessun pugile italiano ha disputato quattro Giochi Olimpici come lui con Rio2016 e mai nessun pugile a livello mondiale ha partecipato a cinque Olimpiadi come potrebbe essere quella di Tokyo per Russo.



“Siamo molto orgogliosi di accompagnare Clemente Russo nel suo percorso fino a Tokyo 2020”, ha dichiarato il Ceo ProAction, Cristian Vezzu, “Clemente non è solo un pugile, ma molto di più: è un uomo di sport a 360 gradi e sposa a pieno la filosofia della nostra azienda; supportare al meglio lo sportivo nella sua performance, sia che si tratti di endurance che di sport di potenza. Staremo vicini a Clemente proprio come supportiamo ogni nostro consumatore: abbinando la tecnicità dei nostri prodotti, alla competenza e alle consulenze del nostro R&D”.



“In questo momento di grande fermento per lo sport nazionale, si ricercano sempre più delle certezze”, ha aggiunto il Marketing Manager ProAction, Luca della Regina,“Clemente Russo in questo caso è la nostra certezza per avvicinare sempre più persone ad una sana e giusta cultura nutrizionale e sportiva”.



“Sono molto felice di entrare a far parte della famiglia ProAction”, afferma il due volte vicecampione olimpico di pugilato, Clemente Russo, “Per me ProAction rappresenta il top come integratori per lo sport e sento il bisogno di affiancarmi a partner di questo livello per curare ogni minimo dettaglio nel mio percorso di preparazione verso un obiettivo così alto ed importante come quello della qualificazione olimpica alla mia quinta Olimpiade, quella di Tokyo2020”.

Clemente utilizza quotidianamente i prodotti ProAction, prima durante e dopo i suoi allenamenti. In particolare, ama le barrette ad alto contenuto proteico (con almeno 30 g di proteine). Il suo prodotto preferito in assoluto è Protein Bar 38% al gusto cocco.

Questa barretta è stata studiata dal team ProAction per essere assunta come spuntino prima di un’intensa sessione di allenamento e come spuntino anabolico per chi segue un’alimentazione finalizzata all’incremento e al mantenimento della massa muscolare proprio come Russo.



L’esperienza maturata con più di vent’anni di studio e collaborazione con atleti d’élite ha portato ProAction allo sviluppo di prodotti volti ad accogliere le richieste, necessità ed esigenze degli sportivi, dall’amatore al professionista. La passione per lo sport è un fattore trainante per l’azienda, spinta alla continua ricerca di innovazione e rinnovamento per dare sempre il meglio al consumatore e ai suoi sportivi. Il grandioso obiettivo di Clemente Russo rappresenta un progetto ambizioso al quale ProAction vuol partecipare con il massimo dello sforzo e della propria expertise per far in modo che tutto sia a posto nell’integrazione e nutrizione del campione e curato in ogni minimo dettaglio.