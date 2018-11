Collezione Spirit of Champions: Comaneci, Tony Hawks... le foto delle leggende

In occasione della Fashion Week di New York, Nigel Barker, fotografo di fama mondiale e direttore creativo di Mimeo Photos, ha immortalato 16 atleti coinvolti in diversi progetti di Laureus e protagonisti delle sfilate di moda nei giorni precedenti. La collezione dal titolo “Spirit of Champions” è stata messa all'asta su Charity Buzz, e tutti i proventi sono stati donati alla Fondazione Laureus USA.

Questi sono gli atleti ritratti da Nigel Barker: Marcus Allen, Miles Chamley Watson, Kristi Castlin, Nadia Comaneci, Kimberly Hise (ChinTwins), Cristen Barker (ChinTwins), Missy Franklin, Tony Hawk, Carl Lewis, Edwin Moses, Ibtihaj Muhammad, David Robinson, Alex Shibutani, Maia Shibutani, Lance Thomas, Kerri Walsh Jennings.

Negli scatti di Nigel Barker non sono catturati semplicemente i movimenti degli atleti, ma soprattutto l’emozione dietro un’azione che può sembrare automatica e ripetitiva, ma che in realtà contiene il senso della vita di questi sportivi, come dare un calcio al pallone, tirare di scherma o nuotare.