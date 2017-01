Conte-Diego Costa, lite furiosa. Il tecnico del Chelsea: "Vai in Cina"

CHELSEA. DIEGO COSTA NON CONVOCATO DA ANTONIO CONTE MA INCITA SQUADRA SU INSTAGRAM



"Come on Chelsea!". Questo il post di DIEGO COSTA che ha scelto Instagram (con tanto di foto in cui esulta dopo un gol insieme a Pedro) per incitare i suoi compagni in vista del match di oggi contro i campioni in carica del Leicester. L'attaccante ispano-brasiliano non e' stato convocato da Antonio Conte per la sfida contro la squadra di Claudio Ranieri e, secondo la stampa britannica, non si sarebbe allenato negli ultimi tre giorni dopo una lite con un preparatore atletico e con lo stesso Conte che avrebbe subito preso le parti del suo collaboratore: l'ex Atletico Madrid, in particolare, si sarebbe lamentato per un problema alla schiena ma lo staff di Conte non avrebbe ravvisato nulla, da qui la lite e la rottura. Dietro il nervosismo di DIEGO COSTA, ipotizzano i media d'Oltre Manica, ci sarebbe la volonta' del giocatore di cedere alle lusinghe cinesi: dall'Estremo Oriente gli avrebbero proposto 35 milioni di euro all'anno, ma il club di Abramovich si e' opposto fermamente alla sua cessione. Da interpretare questo "Come on Chelsea" a poche ore da una sfida importante e nel bel mezzo dell'esplosione del caso che ha scosso la capolista della Premier League.



CHELSEA. AGENTE DIEGO COSTA INCONTRA TIANJIN DI CANNAVARO



C'e' il Tianjin Quanjian di Fabio Cannavaro dietro la presunta rottura tra DIEGO COSTA e il Chelsea di Antonio Conte. I dirigenti del club cinese, neo promosso nel massimo campionato, secondo l'Evening Standard avrebbero gia' incontrato il procuratore del giocatore, Jorge Mendes, e sarebbero pronti a offrire ad Abramovich 80 milioni di sterline, circa 91.5 milioni di euro, per il cartellino dell'attuale capocannoniere della Premier League. Per il giocatore sarebbe pronto un ingaggio da 570 mila sterline (circa 652 mila euro).



Antonio Conte-Diego Costa, lite furiosa. Il tecnico: 'Vattene in Cina'



I quotidiani inglesi parlano di una forte discussione tra Antonio Conte, Diego Costa e lo staff tecnico, sfociata nella mancata convocazione dell'attaccante in vista del match contro il Leicester. Secondo il Daily Mail Conte gli avrebbe gridato "Vattene pure in Cina".