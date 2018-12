Copa Libertadores al River Plate, Boca Juniors sconfitto 3-1 ai supplementari

Il River Plate trionfa 3-1 in rimonta grazie alle reti di Pratto, Quintero e Martinez. Di Benedetto aveva portato in vantaggio il Boca Juniors, che ha chiuso in 9 contro 11 per l’espulsione di Barrios e l’infortunio di Gago.

Il River vince 3-1 il Superclasico e conquista la Copa Libertadores. Al termine di una doppia sfida incerta e indimenticabile anche e soprattutto per quanto accaduto fuori dal campo, la formazione di Gallardo ribalta il Boca Juniors ai supplementari (all'andata 2-2 alla Bombonera) e si porta a casa la Champions sudamericana, oltre al derby argentino piu' pesante di tutti i tempi. Benedetto aveva illuso Schelotto, poi l'ex Genoa Pratto ha trovato l'1-1 e condotto il River ai supplementari. Dove, con il Boca ridotto in 10 (espulso Barrios), Quintero (ex Pescara) pesca il jolly con un mancino dal limite che bacia la traversa e si infila in porta. E infine, con la porta vuota, Martinez si fa tutto il campo e deposita il 3-1. In un match storico e atteso, specie dopo quanto successo prima della gara di ritorno in casa del River, rischia subito il clamoroso autogol Maidana in avvio, poi in un due tempi Armani mura Pablo Perez. Il maestoso Bernabeu, stadio 'neutro', osserva l'iniziativa del River poco dopo il 20': Pity per Nacho Fernandez, il cui tiro termina non molto alto sulla traversa.

River Plate vince la Copa Libertadores (foto Lapresse)



Alla mezz'ora Boca a un centimetro dal gol: Pablo Perez aggancia sulla respinta della punizione dal limite di Benedetto, decisivo Maidana a deviare in corner. Meglio il Boca ed e' bravo Armani in anticipo su Pavon. Nulla puo' pero' il portiere argentino quando si trova davanti Benedetto, glaciale dopo aver saltato Maidana sulla splendida verticalizzazione di Nandez. Avanti gli Xeneizes con l'uomo che ha realizzato tre gol in semifinale col Palmeiras e uno nel match d'andata. Il River approccia con un altro piglio: servito da Pratto, fin li' piuttosto avulso dal gioco, Fernandez scarica un destro potente che sibila accanto al palo di Andrada. Episodio al limite al 56': Pratto pare anticipare Andrada, durissimo lo scontro tra i due in area ma l'uruguaiano Cunha non concede il rigore. Poco dopo i Millionarios trovano il pari: splendida azione avviata e rifinita da Fernandez, per Pratto tocco facile facile per l'1-1.

Succede poi poco fino ai supplementari quando, in avvio, il Boca resta in 10 per l'espulsione (doppio giallo) di Barrios. Il minuto 109 e' quello che cambia la storia: Quintero riceve palla al limite e scaglia un sinistro imparabile per Arcada. Neanche l'ingresso di Tevez cambia le sorti, anche perche' ci pensa il palo sul destro al volo di Jara a salvare Armani. E nel disperato assalto in 9 (out anche Gago, infortunato), al 120', Arcada lascia la porta e anche campo libero a Martinez, lunga corsa verso il 3-1. River in Paradiso, Boca all'Inferno.