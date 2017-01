Coppa Italia, Juventus-Atalanta 3-2. Rabbia Allegri a fine match. "Come Doha"

JUVENTUS PAASSA CON L'ATALANTA IN COPPA ITALIA. ALLEGRI: "SUL 2-0 ABBIAMO SMESSO DI GIOCARE"



"È stata una bella partita, ma la Juve ha smesso di giocare prima sul 2-0 e successivamente sul 3-1, poi ne abbiamo combinate di grosse. C'è stata un po' di sofferenza e questo ci fa bene, perché ci fa capire che sul 2-0 ci si difende diversamente. Il problema è che, staccando la spina, tutto poi diventa più difficile. Questo ci deve far riflettere. Era capitato a Doha e altre volte".



JUVENTUS, ALLEGRI: "RISCHIATO MOLTO IN DIFESA"



"Bisogna mettersi in testa che non bisogna subire gol. Stasera abbiamo rischiato molto".



JUVENTUS, ALLEGRI: "CON DYBALA NON E' SUCCESSO NULLA A DOHA"



"Dybala? A Doha non è successo niente. Dybala ha bisogno di giocare e contro l'Atalanta ha disputato una buona partita. Fino al 2-0 non avevamo corso rischi, né c'erano state parate da parte del nostro portiere. Se fai una difesa attenta non corri rischi. Pjaca? Ha buone qualità, ma deve crescere molto - ha concluso -, anche perché il campionato non è la Coppa Italia. Toro o Milan? Per adesso pensiamo alla trasferta di Firenze".



JUVENTUS-ATALANTA 3-2, BIANCONERI AI QUARTI DI COPPA ITALIA CON QUALCHE BRIVIDO



La Juventus domina il primo tempo e segna dopo una ventina di minuti con un sinistro al volo di Paulo Dybala (su sponda di testa di Mandzukic). Al 33° la Joya rende il favore al centravanti croato regalandogli l'assist del 2-0. Se,mpre l'ex attaccante di Bayern Monaco e Atletico Madrid sul finire del primo tempo potrebbe mettere il 3-0, ma liscia la palla confezionatagli da Pjanic. Nella ripresa dentro Pjaca dopo 100 giorni di stop (prende il posto di paulo Dybala), ma intanto cambia la musica: l'Atalanta riapre il match con un gran tiro da fuori di Konko. Pjanic segna il rigore, fallo su Lichtsteiner, del 3-1. Proprio l'esterno svizzero non chiude la diagonale che permette al giovane Latte di segnare il 3-2.