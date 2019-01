CORO ANTISEMITA PARTITO DA GRUPPETTO TIFOSI, AL VAGLIO IMMAGINI

"Giallorosso ebreo", questo il coro che uno sparuto gruppo di tifosi della curva nord avrebbe intonato tre volte poco prima delle 15.30 all'Olimpico durante la partita di Coppa Italia Lazio-Novara. Al vaglio della Digos ci sono ora i filmati delle telecamere al fine di identificare il gruppetto.

Coppa Italia, Lazio-Novara: cori razzisti e antisemiti dalla curva laziale

Cori antisemiti e a sfondo razzista dalla curva nord laziale nel coro della sfida di Coppa Italia contro il Novara (vinta 4-1 dalla squadra di Simone Inzaghi che si è qualificata ai quarti di finale). Alla mezz'ora di gioco dalla zona in cui stanno gli ultras della squadra biancoceleste sono partiti i cori "giallorosso ebreo" e "questa Roma qua sembra l'Africa". Cori anche contro i Carabinieri. Allo stadio Olimpico erano presenti 13 mila persone, i cori arrivano da un ristretto gruppo della curva e con un impianto 'semideserto' l'eco è stato evidente.

Il nuovo episodio avvenuto all'Olimpico arriva al culmine di una settimana calda sul fronte tifoserie: martedì notte gli scontri tra ultras della Lazio e forze dell'ordine a Piazza della Libertà, in occasione della festa per il compleanno del club, e nelle stesse ore la diffusione di volantini antisemiti che prendevano di mira Lazio e Napoli, firmati da un sedicente gruppo di romanisti. Senza dimenticare i cori razzisti contro Koulibaly nel corso di Inter-Napoli a San Siro delle scorse settimane.

CAPO IRRIDUCIBILI, 'I CORI? TIFOSI LAZIO ORMAI BERSAGLIO FACILE, CI SIAMO STUFATI'

"Io di cori non so niente, allo stadio non c'ero, sono diffidato... Però nessuno mi ha chiamato, nessuno mi ha detto niente e a dire la verità che ci siano cori a Lazio-Novara mi pare strano... Se poi uno sente il tifoso accanto dire una cosa e dice che sono i cori della curva...". Così all'Adnkronos il capo degli Irriducibili della Lazio Fabrizio 'Diabolik' Piscitelli commenta il 'giallo' sui cori antisemiti che sarebbero partiti dalla curva durante la partita di Coppa Italia Lazio-Novara. "I tifosi della Lazio - aggiunge Piscitelli - oramai sono un bersaglio facile ma noi ci siamo stufati. Andremo sempre controcorrente, tanto chiunque si alza può dire di tutto di noi. Addirittura, quando hanno fatto i manifesti contro di noi hanno detto che ce li siamo fatti da soli... Che c'è da dire? Se sei indifendibile, non ti difendi nemmeno". "Comunque - tiene a sottolineare Diabolik - non è che i cori mi scandalizzino. Non è reato fare i cori. E il calcio, purtroppo, e dico purtroppo, non è il rugby".

ANCELOTTI, 'RAZZISMO NON E' PROBLEMA NAPOLI MA DEL CALCIO ITALIANO'

"I cori razzisti? Sembra sia un problema del Napoli ma in realtà è un problema del calcio italiano. Il Napoli ha vissuto questo momento legato alla partita di San Siro che non è stato un momento goliardico perché in quella serata c'è stato veramente poco da ridere". Torna così sulla vicenda dei 'buu' razzisti nei confronti di Koulibaly in occasione di Inter-Napoli il tecnico dei partenopei, Carlo Ancelotti, alla vigilia della sfida di Coppa Italia