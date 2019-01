Cori razzisti, Figc: fuori dal campo al secondo richiamo. SALVINI: "NON FACCIAMO RIDERE"

CALCIO: SALVINI, 'STOP GARE DOPO DUE BUU? NON FACCIAMO RIDERE

"Facciamo la scala Richter dei buu, non facciamo ridere". Così Matteo Salvini, uscendo dall'Aula della Camera, dopo il Question Time, commentando la scelta della Figc di arrivare all'interruzione temporanea delle gare dopo il secondo episodio di cori razzisti.

La Figc annuncia il cambio della procedura: si passa da tre a due episodi - Cambia la procedura per la sospensione temporanea delle partite in caso di cori razzisti. Lo ha stabilito il consiglio federale della Figc riducendo da tre a due i passaggi (squadre al centro del campo e al secondo episodio squadre negli spogliatoi) fermo restando che l'autorità competente per lo stop delle partite sarà sempre il responsabile per l'ordine pubblico.

CALCIO: FIGC, PROSSIMO ANNO SERIE B A 20 SQUADRE

Il prossimo anno la serie B sarà a 20 squadre. Lo ha deciso oggi il consiglio federale della Figc.

CALCIO: FIGC, ALBERTINI NUOVO RESPONSABILE SETTORE TECNICO

Demetrio Albertini sarà il nuovo responsabile del settore tecnico della Figc. Il via libera alla nomina è arrivato oggi durante il consiglio federale a Roma. Albertini prende il posto di Gianni Rivera.