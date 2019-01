Cori razzisti, Figc: fuori dal campo al secondo richiamo

La Figc annuncia il cambio della procedura: si passa da tre a due episodi - Cambia la procedura per la sospensione temporanea delle partite in caso di cori razzisti. Lo ha stabilito il consiglio federale della Figc riducendo da tre a due i passaggi (squadre al centro del campo e al secondo episodio squadre negli spogliatoi) fermo restando che l'autorità competente per lo stop delle partite sarà sempre il responsabile per l'ordine pubblico.

CALCIO: FIGC, PROSSIMO ANNO SERIE B A 20 SQUADRE

Il prossimo anno la serie B sarà a 20 squadre. Lo ha deciso oggi il consiglio federale della Figc.

CALCIO: FIGC, ALBERTINI NUOVO RESPONSABILE SETTORE TECNICO

Demetrio Albertini sarà il nuovo responsabile del settore tecnico della Figc. Il via libera alla nomina è arrivato oggi durante il consiglio federale a Roma. Albertini prende il posto di Gianni Rivera.