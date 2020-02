Corini esonerato: Diego Lopez nuovo allenatore del Brescia

BRESCIA, DIEGO LOPEZ E' IL NUOVO ALLENATORE

Diego López è il nuovo allenatore del Brescia, al posto dell'esonerato Eugenio Corini. Ad annunciarlo la stessa società lombarda, con una nota pubblicata sul proprio sito ufficiale: "Brescia Calcio comunica di aver affidato la conduzione tecnica della prima squadra a Diego López. Nato a Montivideo (Uruguay) il 22 agosto 1974, Luis Diego López Breijo, nella carriera da allenatore ha condotto le compagini di: Cagliari, Bologna, Palermo e Penarol. Nel ruolo di responsabile tecnico della Prima Squadra, Mister López sarà affiancato dai tecnici: Michele Fini (Mister in Seconda) e Francesco Bertini (preparatore atletico)".

BRESCIA, NUOVO ESONERO PER CORINI, PRONTO DIEGO LOPEZ

Il Brescia Calcio ha "sollevato Eugenio Corini dall'incarico di allenatore della Prima Squadra". Lo ha comunicato il club che "ringrazia Mister Corini e tutto il suo staff per la professionalità, la dedizione e l'impegno dimostrati". Per Corini è il secondo esonero in questa stagione alla guida del Brescia. Il tecnico infatti era stato richiamato dopo essere stato licenziato a novembre prendendo il posto di Fabio Grosso. Corini sarà sostituito da Diego Lopez pronto a firmare un contratto di due anni e mezzo.