Corte Ue, regime fiscale per Real Madrid e Barcellona non è aiuto di Stato

Il regime fiscale concesso dalla Spagna a quattro club di calcio tra cui il Real Madrid e il Barcellona, non e' aiuto di stato. Lo ha deciso la Corte Ue che ha annullato la decisione della Commissione Ue che qualificava come aiuto di Stato il regime fiscale di quattro club di calcio professionistici spagnoli. La Corte ricorda che tutte le societa' sportive professionistiche spagnole sono state obbligate a diventare societa' sportive per azioni con una legge del 1990, allo scopo di incentivare una gestione piu' responsabile della loro attivita'. E' stata tuttavia prevista un'eccezione: la societa' sportive professionistiche che avessero realizzato un risultato positivo nel corso degli anni precedenti all'adozione della legge potevano continuare ad operare sotto forma di club sportivi.

Quattro club di calcio professionistici spagnoli - il Futbol Club Barcelona (Barcellona), il Club Atletico OSSAuna (Pamplona), l'Athletic Club (Bilbao) e il Real Madrid Club de Futbol (Madrid) - hanno esercitato tale opzione. In tal modo, in qualita' di persone giuridiche senza scopo di lucro e a differenza delle Societa' sportive per azioni (Ssa), essi hanno potuto beneficiare di una speciale aliquota d'imposta sui loro redditi, rimasta inferiore, fino al 2016, rispetto all'aliquota applicabile alle Ssa.

Con una decisione del 2016 la Commissione aveva dichiarato che la Spagna aveva introdotto illegalmente un aiuto sotto forma di un privilegio fiscale relativo all'imposta sulle societa' in favore dei quattro club di calcio professionistici summenzionati. Secondo la Commissione, tale regime non era compatibile con il mercato interno. Essa ha quindi ingiunto alla Spagna di porvi fine e di recuperare presso i beneficiari, in modo immediato ed effettivo, l'ammontare dell'aiuto accordato. Il Fu'tbol Club Barcelona e l'Athletic Club hanno impugnato la decisione della Commissione dinanzi al Tribunale dell'unione europea e con la sentenza di oggi la Corte annulla la decisione della Commissione, respingendo pero' il ricorso dell'Athletic Club.