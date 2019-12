Costanza Caracciolo incinta. Lei e Vieri aspettano una femmina. I dettagli

La showgirl Costanza Caracciolo parla per la prima volta a Verissimo della sua nuova maternità e in esclusiva rivela il sesso del futuro secondogenito: “Aspetto una figlia femmina. Siamo felicissimi, non vediamo l’ora!”.

COSTANZA CARACCIOLO INCINTA: "Sono nel sesto mese di gravidanza"

Costanza Caracciolo racconta a Silvia Toffanin di aver voluto aspettare il giusto tempo per annunciare la notizia pubblicamente: “Ci tenevo a essere sicura di tutto prima di annunciarlo perché tre mesi sono troppo pochi. Adesso sono entrata nel sesto mese di gravidanza”.

COSTANZA CARACCIOLO INCINTA: "VIERI PADRE MERAVIGLIOSO"

Infine, sui desideri del marito Christian Vieri Costanza Caracciolo confida: “È un padre meraviglioso. Penso che con la prossima nascita impazzirà totalmente. All’inizio pensavo che anche un maschietto non mi sarebbe dispiaciuto ma lui diceva che con due femmine sarebbe stato meraviglioso - e conclude – in effetti devo dire che va benissimo così”