Coutinho al Barcellona: "E' un sogno". Ma si è già infortunato

Coutinho al Barcellona: "E' un sogno"

"Arrivando al Barcellona realizzo un sogno". Queste le prime parole di Philippe Coutinho nel corso della conferenza stampa da giocatore blaugrana. Il 25enne attaccante brasiliano lascia il Liverpool per la ragguardevole cifra di 160 milioni (120 milioni di euro più 40 di bonus). Coutinho al Barcellona è il terzo trasferimento più ricco della storia del calcio, dietro a Mbappè dal Monaco al Paris Saint-Germain per 180 milioni di euro e Neymar, dal Barcellona sempre al Psg per 222 milioni (avvenuti entrambi nell'estate 2017). "Ringrazio il presidente Bartomeu e tutti i dirigenti per lo sforzo fatto per portarmi qui - aggiunge Coutinho -. Sono davvero felice e spero di ripagare la fiducia in campo. Neymar mi ha detto che lo spogliatoio del Barça è incredibile. Si è detto felice della mia scelta. Al momento non potrò giocare in Champions League, ma spero in un futuro ricco di successi. Desidero ringraziare la mia famiglia e non posso che esaltare gli sforzi della dirigenza blaugrana per portami qui. Hanno mostrato tanta pazienza",

COUTINHO AL BARCELLONA: INFORTUNATO PER 20 GIORNI

Durante le visite mediche prima della presentazione, lo staff medico del Barcellona ha riscontrato una lesione muscolare a Coutinho, che era fermo già col Liverpool: "Coutinho soffre di una lesione evolutiva al muscolo anteriore della coscia destra. Il tempo di assenza è stimato in circa 20 giorni". Il centrocampista brasiliano aveva saltato anche le prime due partite del Liverpool nel 2018.