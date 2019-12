Cristiano Ronaldo "AIR JORDAN": CR7 celebra il suo gol in volo con la Sampdoria. FOTO-VIDEO

"CR7 Air Jordan". Cristiano Ronaldo celebra con un pizzico di ironia lo splendido gol in elevazione realizzato ieri sera contro la Sampdoria a Marassi. Su Instagram il campione portoghese commenta la rete di testa tirando in ballo il campionissimo del basket Nba Michael Jordan. Con una foto-sequenza Ronaldo ripropone il suo perentorio stacco che gli ha permesso di colpire la palla a 2,56 metri di altezza con uno stacco da terra di 71 centimetri.

MICHAEL JORDAN IL SUO VOLO PER SCHIACCIARE A CANESTRO. VIDEO

Juventus, Ronaldo come Michael Jordan: il 'volo' a 2.56 metri per far gol alla Sampdoria

La Juventus batte 2-1 la Sampdoria nell'anticipo della 17a giornata di Serie A e conquista la vetta della classifica. Decidono due gol capolavoro di Dybala e Cristiano Ronaldo, non basta a Ranieri il pari di Caprari né l'ingresso di Gabbiadini nella ripresa per riuscire nell'impresa di fermare i campioni d'Italia, troppo pesante l'assenza di Quagliarella davanti per creare problemi seri a Bonucci e compagni.

Pronti via e Demiral rischia grosso entrando con irruenza su Caprari in area, l'arbitro lascia continuare. Proteste Samp quando Demiral ne combina un'altra, con un passaggio sbilenco che favorirebbe il contropiede di Caprari, ma Rocchi fischia un attimo prima per sincerarsi delle condizioni di Ramirez restato a terra per un pestone ricevuto da Pjanic. La Juve, superato il momento di difficoltà, inizia a guadagnare metri e gioco e passa in vantaggio dopo 19': lancio lungo di Alex Sandro a tagliare il campo verso Dybala che si coordina e dal limite dell'area esplode un diagonale di sinistro al volo che si infila tra palo e Audero. Capolavoro del numero 10 bianconero che continua a prendersi la scena duettando e mandando al tiro Higuain, conclusione alta. Bianconeri in controllo della partita, ma la Samp è velenosa e alla prima occasione colpisce: al 35' Ramirez mette in mezzo una palla sporcata, Alex Sandro spazza rasoterra ma verso il centro dell'area dove Caprari di prima esplode il destro infilandolo alle spalle di Buffon. 1-1 e palla al centro, il progetto Ranieri torna in piedi. Ronaldo cerca di trascinare i suoi, punizione dal limite guadagnata ma non fischiata, assist che sia Higuain che Dybala non riescono a sfruttare per centimetri, poi il capolavoro: cross di Alex Sandro, il portoghese vola in cielo e ci resta con uno stacco alla Michael Jordan e incrocia un 2-1 maestoso con cui si chiude il primo tempo.

Si riparte senza modifiche agli undici iniziali, ma Depaoli va ko dopo pochi istanti, dentro Leris. Primi sussulti: Jankto impegna Buffon, Matuidi toglie dalla testa di Cristiano la palla del 3-1 colpendo male di spalla, Bonucci di tacco prova a sorprendere Audero. All'ora di gioco Ranieri si gioca la carta Gabbiadini, richiamando Jankto: Samp con le due punte. Cambia anche Sarri: prima fuori Higuain per Ramsey negli ultimi venti minuti, poi Dybala per Douglas Costa per l'ultimo quarto d'ora e infine De Sciglio per Alex Sandro, quest'ultimo cambio obbligato. Minuti importanti nelle gambe dei due rientranti, frecce all'arco del tecnico bianconero per la Supercoppa da giocarsi contro la Lazio, mentre la Samp timidamente cerca di farsi pericolosa senza riuscirci. E' anzi Ronaldo a infilare il contropiede del 3-1, annullato per offside, riprovandoci poi nel recupero senza trovare la porta per un soffio. Il match finisce con Caprari espulso, secondo giallo per una gomitata a Demiral, e con la Juve che ora punta Riyad e la rivincita con la Lazio dopo il ko subito in campionato, unico stagionale dei bianconeri.