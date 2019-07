Cristiano Ronaldo, cadono le accuse di stupro. La Juventus sale in Borsa

La Juventus sale del 2,1% nel corso delle prime contrattazioni a Piazza Affari dopo che sono cadute le accuse di stupro verso Cristiano Ronaldo.

La giustizia degli Stati Uniti ha deciso, per mancanza di prove, di non incriminare per stupro il fuoriclasse portoghese Cristiano Ronaldo. Ad annunciarlo, il procuratore incaricato del caso. L'ex modella americana Katheryn Mayorga aveva accusato il campione della Juventus, cinque volte vincitore del Pallone d'Oro, di averla violentata nel 2009 in una stanza d'albergo a Las Vegas. "Sulla base delle informazioni disponibili, queste accuse non possono essere dimostrate oltre ogni ragionevole dubbio", ha dichiarato il Procuratore della Contea di Clark, in Nevada. CR7 non aveva mai negato il rapporto sessuale con la ragazza, rigettando pero' le accuse di violenza.