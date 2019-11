Cristiano Ronaldo, la sorella: "Non si scherza con lui". Le frecciate social

CRISTIANO RONALDO, FRECCIATE SOCIAL DELLE SORELLE

Dopo la tripletta alla Lituania di Cristiano Ronaldo (6-0 del Portogallo sulla Lituania, Euro 2020 a un passo) le sorelle di CR7 non hanno perso tempo e via Instagram hanno esultato per la prestazione dell'attaccante portoghese con la maglia della Nazionale ma non hano risparmiato qualche frecciatina. La sorella Katia su ha postato una foto del fratello accompagnata dalla frase: "Non si scherza con lui. Orgoglio di sorella". A fargli eco Elma: "Dio non fallisce. Sta bene, e adesso?".

Dopo la sostituzione in Juventus-Milan, che aveva visto Cristiano Ronaldo uscire scuro in volto e lasciare lo stadio qualche minuto prima che finisse la gara, Sarri aveva gettato acqua sul fuoco dicendo che aveva preferito toglierlo dal campo perché non gli sembrava che stesse benissimo...

RONALDO, 'BELLA VITTORIA CON PORTOGALLO, EURO 2020 VICINO'

"Bella vittoria di squadra, siamo a un passo dalla qualificazione". E' il commento del'attaccante portoghese della Juventus, Cristiano Ronaldo via Instagram, dopo il successo con la sua nazionale per 6-0 sulla Lituania che avvicina il Portogallo alla fase finale di Euro 2020. Per l'attaccante bianconero ieri sera è arrivata l'ennesiam tripletta.

RONALDO, DALLA TRIPLETTA AL SELFIE CON L'INVASORE, SERATA PERFETTA PER CR7

Dalla tripletta con la nazionale portoghese nel 6-0 contro la Lituania al selfie con l'invasore con la sua maglia numero 7 della Juventus e l'abbraccio di un baby invasore, la serata perfetta di Cr7 in una settimana complicata con le due sostituzioni prima della sosta con Lokomotiv Mosca e Milan da parte del tecnico bianconero Maurizio Sarri. Per l'attaccante della Juventus con la maglia lusitana è arrivata un'altra tripletta, la quarta del 2019 e la 55esima in carriera. Il tutto nonostante quel problema al ginocchio denunciato da Sarri al termine della partita contro il Milan. Per il campione portoghese è il gol numero 98 con la maglia della sua Nazionale. Ora a-3 dalla tripla cifra e -11 dal record storico dell'iraniano Ali Daei.