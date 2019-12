Cristiano Ronaldo, la sorella a Van Dijk: "Frustrato e senza umiltà"

"Ci sono persone frustrate, che vivono fuori dalla realtà e senza umiltà". E' la dura replica sui social di Katia Aveiro, sorella di Cristiano Ronaldo, al difensore olandesedel Liverpool Virgil Van Dijk.

Pallone d'oro 2019, la battuta di Van Dijk su Cristiano Ronaldo

Il campione del Liverpool Virgil Van Dijk in occasione della premiazione per il Pallone d'oro 2019 (dove lui è arrivato secondo e Cristiano Ronaldo terzo nel premio vinto per la sesta volta da Leo Messi), che lo ha visto arrivare secondo alle spalle di Lionel Messi, a una domanda su CR7 aveva replicato con una battuta infelice: "Senza Cristiano avrò un concorrente in meno per il Pallone d'Oro? Perché, Cristiano Ronaldo era un rivale?".

Pallone d'oro, Van Dijk: "Rispetto Ronaldo, la mia era solo una battuta"

La battuta era stata poi spiegata sui social dal difensore del Liverpool. Nella notte Van Dijk, rispondendo a un tweet del giornalista britannico Piers Morgan, aveva precisato: “Ciao Piers, se non entrassi anche te nel caos dei social media e sentissi l'intervista completa avresti capito che si trattava di una battuta, io rispetto entrambi (Cristiano Ronaldo e Messi n.d.r.)”.

LA SORELLA DI CRISTIANO RONALDO VS VAN DIJK

La sorella di Cristiano Ronaldo su Instagram ha voluto rispondere a Van Dijk in un lungo post. "Caro Virgili, dove stai andando? Cristiano Ronaldo è già andato ed è venuto mille volte... Vedi, mio caro Virgil, Cristiano ha trionfato tre volte nel Paese in cui giochi da anni, lì è stato il miglior giocatore e marcatore, mentre tu non hai ancora vinto la Premier. A proposito, a quel tempo era anche più giovane di te". "E caro Virgil, Cristiano è andato in altri Paesi ed è diventato il più grande giocatore nella storia di un piccolo club: Real Madrid, ti dice qualcosa? Forse sì, perché ti ha persino battuto in una finale di Champions. Di Coppe di quel tipo Ronaldo ne ha già 5. E sempre Ronaldo ha schiacciato la tua 'arancia' in finale (di Nations League, ndr). È stato difficile, Virgil? Abbiamo pietà... E, caro Virgil, in uno dei periodi meno vincenti della sua carriera, Cristiano ha vinto ancora più titoli di te. Fantastico, vero? Ora, Virgil, devi vincere i titoli che contano davvero e poi parleremo. Quando ne avrai una manciata, davvero importanti, potresti sederti al tavolo con Cristiano", conclude la sorella i Ronaldo.