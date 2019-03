Cristiano Ronaldo traina la Juventus, Georgina su Instagram: "Il karma esiste"

Cristiano Ronaldo emoziona Georgina

Se Cristiano Ronaldo ha praticamente ribaltato da solo gli ottavi di finale di Champions League tra Juventus e Atletico Madrid, permettendo ai bianconeri di accedere ai quarti, la fidanzata del campione portoghese, che sulle tribune si e' commossa al terzo gol della Vecchia Signora, ha scritto un post su Instagram per celebrare l'impresa del suo compagno.

Cristiano Ronaldo, Georgina Rodriguez e la foto su Instagram del campione portoghese

"Questo 3-0 non te lo puo' togliere nessuno", ha scritto Georgina Rodriguez pubblicando una foto del campione della Juventus da giovanissimo. "Te lo meriti, non per i 3 gol di stasera. Te lo meriti per la tua dedizione, per cio' che fai per la squadra". La modella ha seguito la partita dalle tribune dello Juventus Stadium, dove le telecamere l'hanno sorpresa in lacrime dopo il rigore trasformato da CR7.

Georgina: "Il karma esiste"

"Sei un trascinatore per i tuoi compagni di squadra, per l'allenatore e per tutti noi che ti ammiriamo e ti supportiamo ogni giorno. Il karma esiste. Dio lo sa, Dio te lo da', perche' il mondo del calcio e' tuo. Ti amiamo". Georgia ha firmato il messaggio anche con i nomi degli figli del campione portoghese: "Cristianito, Mateo, Eva, Alana"