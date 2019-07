CSI di Ascona: trionfa Jos Veerloy!

È Jos Veerloy il trionfatore della 27esima edizione del Longines CSI di Ascona, il gran premio 5 stelle che da giovedì 18 a domenica 21 luglio ha portato nel Canton Ticino il meglio dell’equitazione mondiale.

Grazie ad una gara praticamente perfetta, il campione belga a cavallo di Caracas ha vinto la jumping competition con ostacoli da 1.60 mt e ha conquistato l’ambito trofeo Banca Generali, presentato dalla banca private italiana che per la prima volta si è affiancata alla manifestazione.

Si chiude così un weekend di sport che ha coinvolto migliaia di spettatori in un appuntamento che ha portato nella suggestiva cornice dell’ex aerodromo di Ascona oltre 120 cavalli e fantini tra i più forti a livello internazionale.

Grande soddisfazione per gli organizzatori e per Banca Generali, title sponsor del trofeo principale: “Siamo felici di aver affiancato una manifestazione che racchiude in sé tutto il fascino e l’eleganza del meglio dell’equitazione a livello internazionale in una delle location più suggestive al mondo. Per eccellere in questa competizione servono passione, dedizione e cura dei dettagli, gli stessi valori che ci guidano ogni giorno nel nostro lavoro al fianco delle famiglie italiane e svizzere per aiutarle a proteggere i loro patrimoni” ha commentato il Vice Direttore Generale di Banca Generali, Marco Bernardi.

Il calendario dei 5 stelle internazionali di equitazione prosegue ora con il CSI di Atene, in programma dal prossimo 25 luglio nella capitale ellenica