Dal 14 al 26 luglio c'è il Jam Camp, con Gatorade sponsor e fornitore

Dal 14 al 26 luglio presso il resort Porto Giardino a Capitolo c'è il Gam Camp, con Gatorade sponsor e fornitore

Svelata la grande novità dell'estate 2019: Gatorade sarà partner ufficiale del Jam Camp e supporterà con la sua energia i numerosi aspiranti atleti che prenderanno parte a tutte le attività previste nei 6 turni dell'evento, garantendo un più efficace reintegro dei liquidi e degli elettroliti persi attraverso il sudore.

Il Jam Camp nasce nel 1997 a Giardini Naxos - Taormina (Me), affermandosi da subito quale leader europeo tra i camp estivi tecnici rivolti ai giovani praticanti per: numero di partecipanti, qualità del lavoro tecnico svolto, prestigio dei campioni e coach ospiti e prestigio delle locations. Il Jam Camp si svolge in Toscana e Puglia e prevede tre eventi contemporanei ma assolutamente distinti tra di loro: il Basket Jam Camp, diretto dal mitico Dan Peterson, il Volley Jam Camp, camp ufficiale di Volleyrò CdP e Savino Del Bene Scandicci, diretto da Massimo Barbolini, ed il Multisport Jam Camp, in sinergia con il progetto Sport modello di vita e le federazioni sportive di riferimento.

Quest’anno l’attività si articolerà per 6 turni a partire dal 16 giugno fino al 12 luglio e dal 14 al 26 luglio in due diverse location italiane che ospiteranno il tour: Marina di Massa e Monopoli.

Gatorade, con la sua formula scientificamente testata, supporta il corpo durante l’attività fisica, stimolando un più efficace reintegro dei liquidi e diminuendo il rischio di disidratazione. Permette di reintegrare, infatti, i fattori chiave alla base del calo fisico: i liquidi e i sali minerali persi con il sudore e i carboidrati utilizzati come fonte di energia durante l’attività sportiva.

“Siamo molto soddisfatti ed orgogliosi di questa partnership” dichiara Roberto Milocco ideatore del Jam Camp “il nostro progetto sportivo mira a sensibilizzare gli aspiranti atleti verso tutti gli aspetti dello sport: la corretta alimentazione e la cultura della giusta reidratazione sono assolutamente tra questi!”

“Per noi è importante sottolineare che l’impegno di Gatorade non è orientato soltanto verso i grandi campioni, la nostra è una missione che coinvolge lo sport praticato a tutti i livelli”, ha dichiarato Mauro Sgaria, SWE NCB & Italy Nutrition Marketing Manager, proseguendo “Siamo orgogliosi di poter collaborare con una realtà come Jam Camp, attraverso la quale vogliamo rinforzare il nostro messaggio di una corretta idratazione in sport, fin dalla giovane età”.

La collaborazione si svilupperà sotto diversi aspetti: dalla fornitura di prodotto e materiali tecnici ai Campers e Coaches del Jam Camp, alla consegna di kit sportivi brandizzati Gatorade agli MVP (migliori giocatori) del Jam Camp. Tutti i presenti potranno inoltre reidratarsi grazie a Gatorade, che sarà distribuito presso l’area dedicata allestita nella Jam Camp Sport Area.