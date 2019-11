Daniele De Rossi, macché addio al Boca Juniors: è rinnovo di contratto

Daniele De Rossi e il Boca Juniors rilanciano: il matrimonio tra l'ex centrocampista della Roma e il club argentino proseguirà a prescindere da quello che sara' l'esito delle elezioni dell'8 dicembre prossimo che definiranno i nuovi vertici del club. L'ipotesi di un addio anticipato a gennaio, con tanto di ritorno in Italia di De Rossi, non sarebbe presa in considerazione da nessuna delle parti. L'ex giallorosso si trova bene a Buenos Aires, l'esperienza argentina gli sta restituendo la voglia di giocare e ora vuole ripagare la fiducia del club.

De Rossi è arrivato al Boca Juniors la scorsa estate e aveva sottoscritto con gli Xeneize un contratto annuale ma, rivela oggi "Ole'", il 36enne centrocampista ex Roma avrebbe gia' firmato un prolungamento fino al 2021. Il Boca Juniors vuole fare di De Rossi un giocatore simbolo e del resto il calciatore in questi mesi si e' fatto ben volere all'interno dello spogliatoio oltre a essere preso a modello dai piu' giovani. Sul campo l'impatto di Daniele Rossi e' stato meno felice visto che a causa degli infortuni ha collezionato appena cinque presenze ma al Boca Juniors non hanno dubbi sul suo valore: "Sappiamo che se sta bene in campo puo' garantire un salto di qualita'", fanno sapere dal club.