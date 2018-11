Dazn ora parla spagnolo si prende i diritti della MotoGp

Dazn sbarca in Spagna e prende i diritti di MotoGp e Premier League

Dazn sbarcherà in Spagna a inizio 2019 e annuncia di aver già preso i diritti di MotoGP e anche della Premier League.

Dazn in Spagna, i diritti della MotoGp

Dazn avrà la trasmissione esclusiva in Spagna, in diretta e on demand, di ogni sessione di MotoGP, Moto2, Moto3 e MotoE, dalle qualifiche alla gara, dal 2019 al 2022. Alcuni eventi in diretta o gli highlights saranno resi disponibili per la televisione free-to-air.

Dazn in Spagna, i diritti della Premier League

Sul fronte Premier League Dazn trasmetterà in esclusiva in Spagna dalla stagione 2019-20 alla 2021-22, per un totale di oltre 235 match a stagione.

Dazn, Spagna ottavo mercato della piattaforma

La piattaforma di streaming conquista l'ottavo mercato. Infatti Dazn prima della Spagna era arrivata in Giappone, Germania, Austria e Svizzera nel 2016, Canada nel 2017, Italia e Stati Uniti quest'anno.