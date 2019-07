De Ligt alla Juventus. Ora Raiola si concentra su Pogba e Kean...

DE LIGT ALLA JUVENTUS. RAIOLA, 'JUVE SQUADRA GIUSTA PER LUI'

"Cosa è stato decisivo per portare De Ligt alla Juve? Il progetto sportivo. La Juve è la squadra che l'ha voluto di più? Non è questione di volerlo, è la squadra più giusta per lui, per la sua idea e per la sua carriera. Poi per un difensore venire in Italia è sempre ideale. Lui per la testa che ha può diventare uno dei più forti, se non il più forte del mondo. È una tappa giusta per la sua carriera". Lo ha detto l'agente Mino Raiola, presente al Jmedical con Matthijs De Ligt, per le visite mediche e la firma del contratto. "E' già il numero uno? Sicuramente lo è tra i giovani, poi ci vuole poco per diventarlo in assoluto. Ci deve lavorare, ma ha la mentalità giusta. Per spirito di lavoro si avvicina, forse lo supera pure, a Nedved. Come ambizione invece è come Zlatan, ha tutto per diventare quello che vuole diventare", ha proseguito l'agente che sulla coabitazione tra Chiellini e Bonucci non vede problemi: "I grandi campioni tra loro si trovano sempre bene", ha aggiunto Raiola.

RAIOLA, 'POGBA RESTA AL MANCHESTER? LA FINE DELLE PERSONE NON E' MAI SCRITTA"'

"Pogba resta al Manchester? La fine delle persone non è mai scritta. Io la mia vita la vivo un giorno alla volta, quindi un giorno alla volta vediamo. Se potrebbe tornare in Italia? Stessa risposta". Sono le parole dell'agente Mino Raiola, presente al Jmedical con Matthijs De Ligt, per le visite mediche e la firma del contratto, su un altro suo assistito Paul Pogba.

RAIOLA SU KEAN-JUVENTUS

"Kean rimane alla Juve? Kean è dello stesso livello di De Ligt. È un grande campione, vediamo", ha aggiunto Raiola. L'attaccante bianconero, a un anno dalla scadenza del contratto, piace molto a Everton e Borussia Dortmund.

"Pogba, il Manchester United vuole 200 milioni"

Secondo il quotidiano spagnolo Marca, infatti, il Manchester United avrebbe sparato una cifra altissima per vendere Pogba: 200 milioni di euro. Una valutazione ritenuta troppo alta dal Real Madrid che, a queste cifre, non tratta. L'allenatore dei Red Devils, Solskjaer ha mandato un messaggio al Polpo: "Rimani allo United e diventerai una leggenda".