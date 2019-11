De Ligt caviglia ko: Juventus senza il difensore olandese in Champions League

L'allenatore della Juventus, Maurizio Sarri, ha convocato 20 giocatori per il match di mercoledì 6 ottobre alle 18.55 contro la Lokomotiv Mosca, valido per la quarta giornata di Champions League (vittoria dei bianconeri 2-1 all'andata nel match giocato all'Allianz Stadium). Non parte per la Russia il difensore, Matthijs de Ligt, che ha riportato nel corso del derby contro il Torino di sabato sera (vinto 1-0 proprio con gol dello stesso de Ligt), una leggera distorsione alla caviglia sinistra. Probabilmente l'ex difensore dell'Ajax sarà sostituito dal turco Demiral (in ballottaggio con Rugani). Sarà presente Paulo Dybala, convocato e probabilmente in panchina per dare spazio a Higuain. Al termine del derby Sarri era stato chiaro: Dybala ha giocato molte partite dal primo all'ultimo minuto ed era arrivato al derby non al massimo della condizione. La Juventus comanda il girone con 7 punti in 3 partite, assieme all'Atletico Madrid e cerca a Mosca i 3 punti che darebbero la matematica qualificazione agli ottavi di finale di Champions League.

LOKOMOTIV MOSCA-JUVENTUS, I CONVOCATI DELLA JUVE

Questi i convocati di Maurizio Sarri per per Lokomovit Mosca-Juventus: Szczesny, De Sciglio, Pjanic, Khedira, Ronaldo, Ramsey, Dybala, Douglas Costa, Alex Sandro, Danilo, Matuidi, Bonucci, Higuain, Rugani, Rabiot, Demiral, Bentancur, Pinsoglio, Bernardeschi, Buffon.