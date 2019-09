De Rossi convocato per Italia-Grecia? Mancini ci sta pensando seriamente e lo pre-convoca

Daniele De Rossi tornerà a vestire la maglia azzurra? Il ct della nazionale italiana Roberto Mancini ha inserito il centrocampista del Boca Juniors, a quanto si apprende, tra i pre-convocati per la prossima sfida contro la Grecia, il 12 ottobre all'Olimpico di Roma, match che potrebbe regalare all'Italia la matematica certezza della qualificazione alla fase finale dell'Europeo 2020 (poi il 15 è previsto il match contro il Liechtenstein).

Essere pre-convocati non equivale a convocazione, però a questo punto Daniele De Rossi può davvero sognare il ritorno in nazionale. La pre-convocazione infatti è un obbligo previsto dalla Fifa per poi poter convocare i calciatori, un primo passo per il ct per avere la possibilità di scelta, in attesa anche di capire le condizioni fisiche dell'ex giocatore della Roma (è ai box per un leggero fastidio muscolare: ha saltato la trasferta di Almagro contro il San Lorenzo, ma c'è il tempo per recuperare in vista della Grecia) che tornerebbe nella capitale dopo il suo addio alla maglia giallorossa. Il ritiro della Nazionale per i prossimi impegni è previsto per il 7 ottobre e le convocazioni ufficiali di Mancini arriveranno a ridosso di domenica 6 ottobre.

DE ROSSI, 117 PRESENZE CON LA MAGLIA DELL'ITALIA

De Rossi ha vestito la maglia dell'Italia per 117 volte (secondo tra i giocatori in attivitò dietro a Buffon), realizzando 21 gol. Non è mai stato convocato nell'era Mancini e l'ultimo ricordo del centrocampista in azzurro fu nel famoso Italia-Svezia a San Siro nella notte in cui la nazionale di Ventura non centrò la qualificazione ai Mondiali di Russia 2018. In quell'occasione De Rossi non giocò. Per l'ex centrocampista della Roma sarebbe la convocazione numero 134. Un'eventuale potrebbe arrivare anche nella logica di un contatto con lo staff azzurro e con i metodi di Mancini in vista di un possibile futuro ingresso nello staff della Nazionale.