Daniele De Rossi debutta con il Boca Juniors contro l'Almagro

Daniele De Rossi prepara il suo debutto con la maglia del Boca Juniors. "Stiamo controllando la sua condizione, parlando con il preparatore atletico stiamo valutando se schierarlo contro l'Almagro in Coppa d'Argentina. Si gioca tra 18 giorni. Ho chiesto se può essere in forma per quel match lì. Stiamo lavorando in questo senso". Il tecnico del Boca Juniors, Gustavo Alfaro, fissa una data per la 'prima' di Daniele De Rossi con la maglia degli 'Xeneizes'. "In questi giorni lo stiamo provando, lo stiamo valutando, ha un'ottima attitudine e predisposizione al lavoro", aggiunge Alfaro.

OSVALDO, 'SPERO CHE A DE ROSSI NON RENDANO VITA IMPOSSIBILE COME A ME'

"Spero che Daniele si diverta e che non gli rendano la vita impossibile come hanno fatto a me''. Lo dice Pablo Daniel Osvaldo in merito all'approdo al Boca Juniors di Daniele De Rossi, suo ex compagno alla Roma. ''Sono molto contento che De Rossi abbia realizzato il suo sogno -aggiunge l'ex attaccante del Boca a Espn-. Non penso che un campione del mondo come lui avrà problemi di adattamento".