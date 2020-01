De Rossi lascia il Boca e prepara l'addio al calcio

Daniele De Rossi dice addio al calcio per motivi personali. L'ex Roma, attualmente al Boca Juniors, ha da poco lasciato il ritiro del club argentino e nei prossimi giorni comunicherà la decisione definitiva e ufficiale sul suo futuro. Il centrocampista giallorosso parlerà in una conferenza stampa che sarà convocata a breve e spiegherà i motivi della sua decisione. Non è da escludere che possa tornare alla Roma per assumere un ruolo dirigenziale.