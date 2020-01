Daniele De Rossi si traveste per vedere il derby Roma-Lazio in Curva. VIDEO

"Ecco cosa succede quando tuo marito decide di infiltrarsi in curva sud per esaudire il suo sogno e vedere il derby". In un video postato sul suo account Instagram, la moglie di Daniele De Rossi, Sarah Felberbaum, sta deliziando il web con l'incredibile iniziativa dell'ex capitano giallorosso: rendersi irriconoscibile con un travestimento "professionale", con tanto di truccatrice, e andare in curva sud dell'Olimpico per vedere l'ultimo derby. "Abbiamo perso un pomeriggio intero -scrive la signora De Rossi-, ore di trucco, traumatizzato i figli ma era felice come un bambino. (Ti amo)".

Daniele De Rossi lo aveva annunciato nella sua conferenza di addio: "Non escludo che in futuro mi troverete in un settore ospiti con la birra e il panino a tifare la Roma".