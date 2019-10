Del Piero ha inaugurato il ristorante N10 a Milano: ecco tutti i segreti

Alessandro Del Piero inaugura il ristorante N10 a Milano

Il ristorante N10 - di cui Alessandro Del Piero è uno dei soci - è stato ufficialmente inaugurato a Milano (in via Monte Grappa, vicino a via Melchiorre Gioia). Il progetto nasce da un gruppo di amici e imprenditori, uniti dalla voglia di creare qualcosa di nuovo e funzionale che possa fare la differenza.

Alessandro Del Piero, N10 la squadra: Chef Corrado Michelazzo e il Maestro pizzaiolo Marcello Costanzo

Il ristorante N10 richiama prima di tutto l’eccellenza, un’eccellenza che prende vita a partire dai piatti creati dallo Chef Corrado Michelazzo, alle pizze del Maestro pizzaiolo Marcello Costanzo, passando ancora per gli originali cocktail dei nostri bartender, fino alla sala privée al piano superiore, firmata dalla bollicina italiana per antonomasia, Ferrari (partner del progetto). Siamo in una location del tutto unica, dal design contemporaneo, accogliente, conviviale, in cui ci si può fermare un attimo, assaggiare uno dei nostri “bocconi” e farsi travolgere a pieno da questa esperienza. É proprio sul concetto di “boccone” che si sviluppa l’intero format gastronomico di N10, partendo dall’offerta di cucina che è agile, raffinata e studiata per dare l’opportunità di degustare più piatti dello Chef, come anche più tipologie di pizza, in una parola: condivisione.

credits di Riccardo Banfi.



N10 by Alessandro Del Piero, un'inedita esperienza gastronomica nel ristorante di Milano, che porta la firma di Pintirucchio

É possibile vivere l’esperienza dello show cooking dove lo Chef Corrado Michelazzo propone dei “bocconi” in stile italiano con qualche tocco asiatico, bagaglio dei suoi anni in Asia. Il viaggio continua con l’esperienza della pizza preparata con farine superiori ad alta digeribilità e con materie prime ricercate dal Maestro pizzaiolo Marcello Costanzo.

Lo Chef Michelazzo, crea, attorno alla realizzazione dei “bocconi”, un percorso interattivo, dove gli ospiti, seduti attorno al bancone, possono vivere a pieno le sue creazioni. N10 offre inoltre una sala per eventi, meeting aziendali, lanci di nuovi prodotti e mostre, caratterizzata dai sistemi ottici Coelux che portano la luce naturale anche in un piano interrato, oltre a un format che prevede live show e un calendario di appuntamenti ad hoc per ogni 10 del mese. A guidare la struttura, Francesco Tafuro, già titolare della Fabbrica di Via Pasubio, nata nel 1996. Tafuro è stato uno dei primi ristoratori in Italia a scommettere sulla qualità delle materie prime, a sperimentare farine ad alta digeribilità e a coinvolgere fornitori di eccellenza del Made in Italy. N10 Milano, di cui è co-fondatore, è l’evoluzione di tutti questi elementi, che si vanno a intrecciare perfettamente con quello che oggi rappresenta Milano: patria dell’innovazione nel settore food e punto d’incontro e di scambio mondiale.

credits di Riccardo Banfi



N10 il progetto del ristorante

La cucina di N10 è firmata dall’executive Chef Corrado Michelazzo. Corrado inizia a farsi un nome negli anni ’90 nel suo ristorante e in seguito con alcuni stage in Francia con grandi Chef come George Blanc, Mark Veyrat e Trois Gros. Consolida la sua esperienza in Italia, al Bellevue di Cogne dove ottiene una stella Michelin e con il proprio ristorante La Meridiana a Saint Pierre dove entra in diverse guide. Da quel 2008 la decisione di puntare la bussola sulla Cina, a Shanghai, dove ci resta per 12 anni. La cucina di Michelazzo colpisce perché è molto creativa ma con pochi e semplici ingredienti. Qui al N10, Michelazzo arriva con la sua grande esperienza e il suo amore per la cucina:

Un format “bite all day”, dal pranzo alla cena, con la possibilità di vivere l’esperienza dell’aperitivo, dalle 3pm alle 19 pm, gustando i nostri “bite”. In cucina, a supporto dello chef, oltre al sous chef Giorgio Bresciani, otto elementi di brigata, tutti giovanissimi, ragazzi che N10 ha intenzione di formare, stimolare e far crescere al suo interno. È previsto, inoltre, un menù degustazione per la sala privée da 10 posti, che verrà studiato e creato su misura per il cliente. Al N10 l’ospite sarà coccolato e accompagnato in questo viaggio culinario ricco di sapori stimolanti. “Ho portato con me dall’Oriente marinature, ingredienti, cotture, piccoli tocchi... Per creare una cucina rivisitata in cui le ricette classiche si trasformano in esperienza da condividere”.

Lo Chef Corrado Michelazzo

RISTORANTE N10, IL MENU'

Il menu di N10 è un viaggio nell’esperienza e nella cucina di Corrado Michelazzo, che ha saputo evolvere ricette classiche e adattarle a una cucina attuale, non priva di influenze asiatiche.

Come il piccione marinato con spezie orientali con una base di sbrisolona al parmigiano e nocciole, che richiama l’origine piemontese di Michelazzo. Mentre le lumache cotte in umido vanno in seguito in tempura con una spuma di aglio dolce accompagnato da una salsa al prezzemolo.

Ma non c’è solo Oriente e Occidente nei piatti di Corrado Michelazzo, perché è la personalità dello chef che regala un tocco in più alle sue creazioni, come nel caso del raviolo ripieno di salsa alla carbonara, con una crema di broccoli e colatura di alici accompagnato da del guanciale croccante e polvere di broccoli disidratati. Gli spaghetti con i pomodori Flagella, di Castel di Sangro, richiamano l’antica ricetta napoletana della pasta “allo scarpariello”, qui lo chef aggiunge un po’ di nduja e spolvera di ricotta secca. Il risotto alla parmigiana di melanzane accompagnato da una mousse di melanzana affumicata al Josper, mozzarella, olio al basilico e polvere di pomodoro. Tra le spezie e le erbe predilette dallo chef, quelle classiche mediterranee, come timo e rosmarino, ma anche shiso, sakura e qualche pepe orientale, come quello di Sichuan, o il tè affumicato.

Si torna in Piemonte, ma si guarda alla Sicilia, invece, con il tonno rosso, impanato alle nocciole, per un viaggio da nord a sud. La proposta vegetariana offre almeno tre scelte, tra cui l’Insalata russa calda, con gli stessi sapori di quella classica ma con un tocco di leggerezza in più. La selezione continua con una panna cotta ai funghi porcini con barbabietole, un tiramisù leggerissimo, con gli stessi ingredienti del classico, ma rivisti: una crema leggera, un crumble di cioccolato e un gelato al caffè.

“L’idea è nata qualche tempo fa quando sono tornato a casa e ho visto nella vigna di mio padre queste lumache nel verde e mi è venuto da pensare a un piatto in cui la lumaca fosse morbida dentro e croccante fuori.”

RISTORANTE N10, la pizza

La pizza N10 Milano è firmata dal Maestro pizzaiolo Marcello Costanzo che porta con sé un’esperienza trentennale nel settore pizza. Sin da subito la passione è sfociata nella consapevolezza di voler migliorare tutti gli elementi compositivi con studi dettagliati. Ha collaborato con le pizzerie più rinomate e ha conseguito l’abilitazione a “Istruttore Pizzaiolo” da parte dell’Accademia Pizzaioli Italiani. Dal 2010 è docente pizzaioli presso istituto Afol Metropolitana. Anche per la pizza vale il concetto di stagionalità degli ingredienti, a cui si accosta la scelta del pomodoro Flagella, nelle versioni passata, filetto, pelato, datterino giallo e rosso. Flagella è un piccolo e bravissimo produttore Abruzzese di Castel di Sangro, così come del resto sono piccole le aziende scelte per le materie prime, puntando così su produttori artigianali. All’origine del suo prodotto, infatti, c’è un accurata selezione delle farine di qualità superiore a basso contenuto di glutine con una giusta maturazione e una lievitazione lenta per potere avere un alto grado di digeribilità..

N10 experience

Inizia il nostro viaggio all’interno di N10 experience interamente illuminato da luci iGuzzini. La vera protagonista è la cucina a vista targata Moltenì, prodotta a Lione totalmente a mano, dall’ iconico colore rosso corsa. Il Bar è caratterizzato da una parete dorata a inserti, che ospita una decina di posti. Tra la cucina e il bar, in uno spazio luminosissimo, dove i raggi del sole penetrano dalle ampie vetrate, possiamo ammirare le pareti di ceppo lombardo Marazzi, come tutti i rivestimenti del locale.

Al piano terra si possono vivere due esperienze: quella del bar, aperto dalle 12pm all’1am dove i nostri bartender esprimono le loro esperienze mixologiche con la possibilità di poter gustare un aperitivo attraverso l’esperienza dei “bite ” e quella dello show cooking aperta dalle 12pm alle 3pm e dalle 7pm alle 11pm dove lo chef Corrado Michelazzo propone dei “bocconi” in stile italiano con qualche tocco asiatico.

Entrambe le esperienze possono essere vissute nel nostro dehor con uno stile lounge con tavoli, divanetti e zone verdi. Continuando il viaggio, al piano superiore, aperto dalle 12pm alle 3pm e dalle 7pm alle 00am, si può gustare la pizza preparata con farine superiori ad alta digeribilità e con materie prime ricercate dal Maestro pizzaiolo Marcello Costanzo.

N10 priveé

In coda al vagone c’è il “N10 priveé” firmato Cantine Ferrari. Il piano interrato è caratterizzato da una sala multifunzionale che sarà utilizzata per eventi aziendali, musicali, lanci di nuovi prodotti, mostre e spettacoli in genere. Ogni 10 del mese si potrà vivere un’esperienza con serate a tema.