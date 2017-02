Diletta Leotta intervista Catellan a Goal Deejay dopo Sanremo 2017

Diletta Leotta e Carlo Conti al Festival di Sanremo 2017 Guarda la gallery

Nuovo appuntamento stasera alle 22.45 su Sky Sport Mix HD con “Goal Deejay One to One”, la rubrica settimanale in cui Diletta Leotta intervista i personaggi del mondo Sky. Ospite della serata Alessandro Cattelan, che il 16 febbraio partirà su Sky Uno HD con la nuova edizione di “E poi c’è Cattelan”.

“Quest’anno andremo in onda ogni sera, dal lunedì al venerdì”, ha detto Cattelan alla giornalista di Sky Sport. “Certo è più faticoso – ha continuato – ma abbiamo voluto la bicicletta e…pedaliamo!”.

Il primo ospite della nuova stagione di “E poi c’è Cattelan” sarà Robbie Williams. “Lui è il più grande entertainer al mondo. Se Elvis è morto davvero e si è reincarnato in qualcuno, quel qualcuno è senz’altro lui”, ha dichiarato Cattelan. E ancora: “Conosco Robbie Williams da un po’, anche considerato il mio passato a MTV. Ci siamo incontrati diverse volte, non ci facciamo gli auguri a Natale ma c’è una certa confidenza”.

Incalzato dalla padrona di casa di “Goal Deejay”, Cattelan ha raccontato un aneddoto sulla sua amicizia con la popstar. “Lui gioca tantissimo a Fifa. Ci siamo sfidati online”, ha raccontato. “Vi dico solo che una volta era in viaggio verso l’Australia. Giocava con me in volo, da un salottino sul suo aereo privato. Ovviamente ha vinto lui”, ha concluso.