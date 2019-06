Diletta Leotta torna single? E' finita con Matteo Mammi? Il gossip dell'estate

Diletta Leotta si gode la domenica in piscina postando foto e video che fanno felici i suoi (4,2) milioni di follower. In costume intero leopardato la conduttrice di Dazn (senza dimenticare la sua collaborazione anche con RadioMediaset e la stagione de Il Contadino cerca moglie 3 su Fox Life) si sistema i capelli sulla scaletta e poi fa un tuffo per scongiggere il caldo che ha avvolto l'Italia in questi giorni. Secondo Dagospia la Leotta sarebbe tornata single. Alberto Dandolo ha anche scritto "La regina delle notti milanesi? Sicuramente Diletta Leotta! La bellissima giornalista sportiva e' infatti la più contesa dagli organizzatori di eventi che contano. Qualche sera fa ha fatto le ore piccole alla "Gintoneria da Davide" noto locale della movida meneghina aperto fino all'alba - si legge su Dagospia - Si sussurra che abbia stappato ben 3 bottiglie magnum di pregiatissimo champagne. I soliti ben informati sostengono che a saldare il salatissimo conto sia stato un suo misterioso e anonimo ammiratore presente in sala. Di chi si tratta? Ah, saperlo..."

Diletta Leotta - sempre stango al gossip di Dagospia - viveva a Milano con il fidanzato Matteo Mammì, ma sembra che abbia lasciato l'appartamento per andare a vivere da sola. E' finita dunque la storia tra i due? Per ora non trova conferme da parte dei diretti interessati e il gossip ha preso molti addetti ai lavori in contropiede. Il 27 aprile ospite di Verissimo Diletta Leotta aveva parlato del suo rapporto con Mammì (relazione iniziata circa 4 anni fa) confessando di desiderare da lui un figlio: “Matteo è il mio gol più bello nella mia vita privata. Sono felice con lui da quattro anni. Abbiamo un rapporto di grande complicità.” La Leotta aveva anche parlato del suo sogno di una gravidanza: “Mi piacerebbe diventare mamma con lui, io arrivo da una famiglia numerosa, ma non so se arriverò ad avere quattro figli come ha fatto mia mamma“.