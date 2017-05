Diritti tv, l’ex ad Milan Adriano Galliani coinvolto nell’inchiesta Infront

Diritti tv: pm,Galliani coinvolto in inchiesta Infront

L'ex ad del Milan Adriano Galliani, secondo la Procura di Milano, avrebbe fatto parte col presidente del Genoa Enrico Preziosi e altre persone di "un'associazione a delinquere in grado di interporsi fin dal 2009 tra il mercato e le squadre di calcio, cui spettano" i profitti della "commercializzazione" dei diritti tv in Italia e all'estero,"per appropriarsi di una fetta consistente di questi". Il coinvolgimento di Galliani, allo stato non indagato, emerge dalla richiesta d'arresto per 2 ex manager di Infront, respinta dal gip.



In base alle indagini, "puo' ritenersi" che l'ex ad del Milan Adriano Galliani e altri indagati "abbiano costituito un'associazione a delinquere in grado di interporsi fin dal 2009 tra le squadre di calcio, cui spettano gli ingenti benefici della commercializzazione in Italia e all'estero dei diritti audiovisivi (stimabili in non meno di 1,5 miliardi all'anno) e il mercato, per appopriarsi illecitamente e clandestinamente di una fetta consistente di questi". Lo scrivono i pm milanesi nella richiesta di arresto 'bocciata' dal gip, Manuela Accursio Tagano, nei confronti di tre indagati nell'ambito dell'inchiesta sulla compravendita dei diritti tv della Lega Calcio e su Infront Italia, la societA che gestisce i diritti televisivi per il calcio di serie A e B. Tuttavia, stando a fonti giudiziarie, Galliani non e' stato ancora iscritto formalmente nel registro degli indagati per associazione a delinquere. Le altre persone con cui l'ex ad avrebbe dato vita alla presunta associazione a delinquere sarebbero, tra gli altri, il presidente del Genoa, Enrico Preziosi, tre ex manager di Infront Italy (Marco Bogarelli, Andrea Locatelli e Giuseppe Ciocchetti) e l'imprenditore Riccardo Silva, patron di un'altra societa' che si occupa di diritti tv. Per Bogarelli, Ciocchetti e Silva era stato chiesto l'arresto, poi rigettato dal gip. Contro il diniego del giudice la Procura ha fatto ricorso al Tribunale del Riesame