Djokovic benedice Sinner: "Sarà la prossima star del tennis mondiale"

"Jannik Sinner sarà sicuramente la prossima stella del tennis mondiale". Parola di Novak Djokovic, che ha seguito in televisione la vittoria dell'azzurro alle Next Gen Atp Finals 2019 a Milano. "Aver vinto, in quella maniera, contro Alex de Minaur è davvero impressionante", ha aggiunto Djokovic. "Jannik si è sempre dimostrato un ragazzo molto molto volenteroso ed educato -spiega Djokovic-. E' in buone mani perché Riccardo Piatti è un'ottimo coach. Sono sicuro che sanno quello che stanno facendo, e i risultati sono lì a dimostrarlo".

ATP FINALS 2019, BERRETTINI: IMPRESA ARDUA CON FEDERER

Dopo il ko all'esordio contro Novak Djokovic, Matteo Berrettini tornerà in campo domani alle Atp Finals contro Roger Federer, pure sconfitto nel testa a testa contro Dominic Thiem. Nette le previsioni degli analisti, come riferisce Agipronews: il successo dello svizzero - che ha travolto l'azzurro nell'unico precedente disputato, a Wimbledon - si gioca a 1,20 sul tabellone Sisal Matchpoint, contro il 4,50 di Berrettini. Più abbordabile, per quanto non facile, la possibilità di conquistare almeno un set, un obiettivo a 2,10. Nelle scommesse sul vincente, intanto, Djokovic si è involato a 1,90, davanti a Daniil Medvedev (4,50) e Rafa Nadal (6,50). Al momento vale solo 10,00 Federer, piazzato davanti a Stefano Tsitsipas e Alexander Zverev (entrambi a 16,00), con Berrettini che chiude a 50,00.

TENNIS: RANKING ATP, NADAL RESTA IN VETTA: ALLE ATP FINALS 2019 DUELLO FINALE CON DJOKOVIC PER IL N°1 AL MONDO

Situazione congelata nel ranking maschile in attesa dei verdetti delle Atp Finals. Sul trono dunque Rafa Nadal per la seconda settimana del suo nono periodo in vetta alla classifica: per il 33enne spagnolo sono 198 le settimane complessive da numero uno, sesto nella speciale classifica all time. Alle sue spalle Novak Djokovic, deciso a contendere fino all'ultimo al maiorchino la possibilità di chiudere l'anno da re (li separano 640 punti). In terza posizione c'è sempre Roger Federer, con 485 punti di margine sul russo Daniil Medvedev, seguito da Dominic Thiem. Poi il Next Gen greco Stefanos Tsitsipas al sesto posto, davanti ad Alexander Zverev e Matteo Berrettini, che una settimana fa ha centrato lo storico ingresso in top ten, quarto italiano nell'Era Open a riuscire in tale impresa. In attesa di quel che accadrà a Londra, il 23enne romano, terzo italiano per record in classifica dietro Panatta (numero 4) e Barazzutti (numero 7) e davanti a Fognini (numero 9), è già sicuro di chiudere il 2019 tra i primi dieci. Completano la top 10 lo spagnolo Roberto Bautista Agut e il francese Gael Monfils. Anche nel resto della classifica solo lievi assestamenti: da segnalare la prima volta nei top 50 per l'argentino Juan Ignacio Londero, una delle rivelazioni della stagione che volge al termine.