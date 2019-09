Djokovic si ritira dallo Us Open 2019 durante il terzo set con Wawrinka

Novak Djokovic si arrende: troppo forte il dolore alla spalla. Il tennista serbo numero 1 del mondo è costretto al ritiro nel corso dello US Open 2019. Lascia durante il match degli ottavi di finale contro Wawrinka che era già avanti di due set - 6-4, 7-5, 2-1 (con break). Lo Slam americano perdere il campione in carica.

Djokovic, ritiro dallo Us Open. "Periodo di riposo per valutare l'infortunio"

“Ora mi devo consultare con il mio team per capire come curare la spalla. Penso di prendermi un periodo di riposo per valutare l’infortunio”, ha detto Novak Djokovic dopo il ritiro agli ottavi degli Us Open contro Stan Wawrinka. "Vediamo se sarò in grado di giocare Tokyo”, le parole di Nole sulla sua partecipazione all'ATP 500 in programma dal 30 settembre.

Djokovic ritiro, Wawrinka contro Medvedev che continua a polemizzare con il pubblico degli Us Open 2019

Ai quarti di finale Wawrinka avrà il russo Daniil Medvedev che sta vivendo un'estate d'oro: finale a Washington (Atp 500), finale a Montreal (Atp 1000 - sconfitto da Nadal) e vincitore a Cincinnati (Atp 1000 che lo ha visto trionfare contro Djokovic) e ha battuto il tedesco Kopfer 3-6, 6-3, 6-2, 7-6 nonostante anche lui abbia un problema alla spalla e in polemica con il pubblico americano (contro Feliciano Lopez ha strappato l’asciugamano dalle mani di un raccattapalle per poi scagliarlo in terra. Quindi ha ricevuto warnging dall'arbitro e ha mostrato il dito medio al pubblico che ha iniziato a fischiarlo). “Hey, ragazzi, stasera ero sotto 6-3, 2-0. Questa partita non la dovevo nemmeno giocare. Ho preso così tanti antidolorifici per questa spalla che non lo so nemmeno io. Ma voi, voi ragazzi, davvero, mi date un’energia incredibile. Continuate così”, ha detto ironizzando a fine match mentre alcuni tifosi lo contestavano a suon di fischi. Poi a mente fredda si è scusato per quanto accaduto venerdì sera: “Sono stato un idiota. Ho fatto cose di cui non sono orgoglioso e sto lavorando per essere una persona migliore sul campo perché penso di essere una buona persona fuori dal campo - riporta Ubitennis.com - Oggi credo di essere rimasto completamente concentrato durante la partita. Alla fine ho cercato di interagire con il pubblico, sappiamo come è fatta la gente di New York, è il pubblico più elettrico del mondo, specialmente sui campi principali si può sentire la loro energia. Spero che il mio comportamento di oggi sia interpretato solamente come un modo divertire e di divertirmi”.

Medvedev e Wawrinka si sfideranno per un posto in semifinale probabilmente contro Roger Fededer in condizioni strepitose: agli ottavi ha cancellato Goffin (6-2, 6-2, 6-0) e affronterà ai quarti di finale il bulgaro Dimitrov. “A volte capitano questi risultati. Puoi avere una buona giornata, a differenza del tuo avversario, e le cose vanno via molto velocemente”, ha spiegato Federer in conferenza stampa. “Probabilmente ha pagato il grande inizio ed io sono riuscito a trovare il giusto ritmo dopo un po’. Sono stato capace di trarre vantaggio da questa situazione. Vincere così velocemente un match di ottavi di finale è importante, sono molto felice”. Dopa la vittoria odierna, Federer ha raggiunto il suo 56° quarto di finale in un Major.