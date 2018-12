Dolomiti Superski Official Partner di Fondazione Cortina 2021

Fondazione Cortina 2021 stringe un’alleanza strategica con Dolomiti Superski, il comprensorio sciistico più grande d'Italia, che vestirà il ruolo di Official Partner di Fondazione in tutto il percorso che culminerà con i Campionati del Mondo di Sci Alpino 2021.

La partnership si fonda sulle comuni capacità di unire forze e territori per promuovere insieme l’Italia, lo sci e la montagna. I Campionati del Mondo nelle Dolomiti e a Cortina rappresentano una grande opportunità per tutto il sistema montano e della neve, per riportare al centro del turismo mondiale le bellezze protette dall’Unesco; è per questo che Cortina 2021 organizzerà eventi sportivi ai massimi livelli, lasciando alla comunità e al territorio infrastrutture all’avanguardia.

L’alleanza rappresenta un'occasione unica per mettere a frutto nuove e importanti sinergie a livello organizzativo e di comunicazione, creando i presupposti per un evento memorabile. I Campionati del Mondo di Sci Alpino di Cortina d'Ampezzo saranno infatti anche i Campionati del Mondo delle Dolomiti e di Dolomiti Superski, condivisi da tutte le località sciistiche “sorelle” di Cortina. La Fondazione e Dolomiti Superski saranno gli amplificatori internazionali dei valori che da oramai 45 anni accomunano Cortina d'Ampezzo e le altre 11 zone sciistiche in seno al comprensorio: pionierismo, qualità, affidabilità, coesione e ospitalità.

Nello specifico, tra le varie attività in seno alla partnership, Dolomiti Superski metterà a disposizione gli skipass per l’evento e collaborerà a progetti specifici di comunicazione. Verrà inoltre realizzata “Casa Dolomiti Superski”, un progetto che si ispira alle già collaudate “Casa Italia” e “Haus Tirol” in occasione di diversi eventi sportivi di livello internazionale, e che sverrà svelato nei suoi dettagli a inizio 2019. Infine, i Campionati del Mondo 2021 coinvolgeranno direttamente anche altre zone sciistiche limitrofe facenti parte di Dolomiti Superski, che daranno il loro apporto logistico e di ospitalità, mettendo in mostra una straordinaria filiera, che nel tempo si è sviluppata in sintonia con la filosofia di qualità di Dolomiti Superski.

Valerio Giacobbi, Amministratore Delegato di Fondazione Cortina 2021 ha dichiarato: “Siamo entusiasti di accogliere Dolomiti Superski tra i nostri Official Partner. DSS rappresenta l’emblema della montagna d’inverno, il portabandiera delle Dolomiti Patrimonio dell’Unesco e ha già una grande esperienza nella capacità di unire energie e territori differenti per promuovere insieme il nostro Paese, lo sci e la montagna. Si conferma in questo modo la volontà di Fondazione di innovare le modalità di gestione di un grande evento mondiale, coinvolgendo tutto il territorio per un vero evento partecipativo, e lasciare alla comunità montana una capacità di collaborare per portare valore aggiunto a tutto il settore e al territorio.”

Sandro Lazzari, Presidente di Dolomiti Superski ha aggiunto: “Siamo ben felici di poter contribuire alla buona riuscita dei Campionati del Mondo di Sci Alpino di Cortina d’Ampezzo 2021, in quanto da sempre Cortina è una parte importante di Dolomiti Superski. Affiancheremo Fondazione Cortina 2021 quali organizzatori del grande evento sportivo, contribuendo secondo la nostra natura e tradizione imprenditoriale a quanto pianificato da qui all’evento stesso. È naturale esprimere i migliori auguri, affinché gli sforzi perpetrati su larga scala possano portare sviluppi positivi di lunga durata per l’intero territorio dolomitico e migliorare i collegamenti sciistici tra Cortina in particolare e altre zone sciistiche di Dolomiti Superski.”