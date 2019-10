Domenica 6 ottobre a Milano la PittaRosso Pink Parade 2019 - Tutto pronto per la sesta edizione dell'evento voluto da PittaRosso per raccogliere fondi destinati alla Fondazione Umberto Veronesi. Ecco tutte le info sul percorso e sulle attività collaterali previste al Villaggio della PPP 2019

Il conto alla rovescia sta per concludersi, l'organizzazione scalda i muscoli, si curano gli ultimi dettagli. Domenica la consueta onda rosa della PittaRosso Pink Parade (#PPP2019) invaderà, per il sesto anno, le strade di Milano. Torna infatti l'evento che PittaRosso, azienda leader nella vendita di calzature e accessori per tutta la famiglia, organizza nel capoluogo lombardo per raccogliere fondi destinati alla Fondazione Umberto Veronesi.



Obiettivo: sostenere Pink is Good, il progetto di Fondazione per la lotta contro i tumori femminili, ossia quelli di seno, utero e ovaio; e quindi finanziare la ricerca scientifica e sensibilizzare l'opinione pubblica, a testimonianza di come lo sport sia, oggi più che mai, uno degli aspetti fondamentali della prevenzione.



Sono già oltre 11.000 gli iscritti che si ritroveranno, domenica 6 ottobre alle ore 10,30 per una gioiosa camminata di cinque chilometri, che attraverserà il centro di Milano - partenza e arrivo a Piazza Castello, il percorso si snoda attraverso il Parco Sempione, Piazzale Cadorna, Piazza Cordusio, Piazza della Scala e via Monte Napoleone - e scalderà il cuore della città, perché non c'è niente di meglio che ritrovarsi insieme per farsi del bene e fare del bene.



Il Villaggio della PittaRosso Pink Parade 2019 sarà allestito come già gli anni scorsi in Piazza del Cannone e sarà aperto sabato 5 ottobre dalle 11 alle 18 e domenica 6 ottobre dalle 7,30 alle 14. Sarà non solo un punto di ritrovo, ma un luogo dove si svolgeranno tante attività connesse all'evento. Il palco ospiterà ad esempio, sabato, "Mrs Sporty", quattro sessioni di fitness guidate da esperti Mrs Sporty per offrire degli allenamenti preparatori alla camminata (si tratta di minicircuiti della durata di 20 minuti, con riscaldamento, workout e stretching finale) e "Wakeup Cosmetics Milano", quattro masterclass di make-up artist Wakeup Cosmetics della durata di 20 minuti con look live in diretta su una modella.



Inoltre il Villaggio, nelle giornate di sabato e domenica, sarà animato dalle tante attività dei partner di PPP2019.



Il Gazebo PittaRosso - "Fai vedere a tutti chi sei!": sabato sarà possibile richiedere la personalizzazione della t-shirt ufficiale al costo di 3€. Tale contributo sarà interamente devoluto a Fondazione Umberto Veronesi.



Il Gazebo Reebok con il Try-on delle scarpe ufficiali PittaRosso Pink Parade supportati da un tapis roulant e guidati da un running expert che spiegherà caratteristiche tecniche del prodotto e analizzerà l’andatura del runner.



Il Gazebo Lancia presenta la nuova Ypsilon “Black and Noir” accompagnata da un pianoforte, anche questo nero, che potrà essere liberamente suonato dai passanti.



Il Gazebo Wakeup Cosmetics che offrirà un flash make-up personalizzato e consulenze con le make-up artist sulla gamma di prodotti cosmetici Wakeup.

Ultimo ma non per importanza il Camper del Centro Diagnostico Italiano che sarà adibito ad ambulatorio mobile per offrire a tutte le donne la possibilità di sottoporsi, su prenotazione, a visite senologiche gratuite con gli specialisti del Centro.

Iscrizioni:

sul sito http://www.pittarossopinkparade.it fino alle ore 13.00 di venerdì 4 ottobre

in tutti i punti vendita PittaRosso fino alle ore 20.00 di sabato 5 ottobre

presso il gazebo iscrizioni all’interno del Villaggio in Piazza del Cannone sabato 5 ottobre dalle ore 11.00 alle 18.00 e domenica 6 ottobre dalle ore 7.30 alle 9.30

presso il gazebo in Piazzale Cadorna venerdì 4 ottobre dalle 9.00 alle 19.00,

Costo di iscrizione €14 (interamente devoluti a Fondazione Umberto Veronesi), e come da tradizione ormai consolidata, per tutti gli iscritti, in omaggio la t-shirt tecnica ufficiale Reebok e la sacca gara, che quest’anno è un vero e proprio zainetto firmato Romeo Gigli, con all’interno tantissimi omaggi dei partner.

Ritiro t-shirt e pettorali:

presso il villaggio in Piazza del Cannone nei seguenti giorni e orari:

sabato 5 ottobre dalle ore 11 alle 18 e

domenica 6 ottobre dalle ore 7.30 alle 9.30

Il ritiro delle sacche gara è previsto al termine della manifestazione sempre presso il villaggio in Piazza del Cannone.