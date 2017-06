Donnarumma al Real Madrid: i bookmakers ci credono

Il mercato estivo si è aperto col botto, con molti campioni desiderosi di cambiare aria (vedasi Ronaldo in Spagna). In Italia a tenere banco è il mancato rinnovo di Gianluigi Donnarumma, 18enne portiere del Milan e della nazionale italiana. Dopo le recenti dichiarazioni di Raiola, il quale ha accusato la società di non aver saputo gestire un ambiente saturo di pressioni e accuse, la risposta del Milan, una “quasi” riapertura, lascia intendere che il ragazzo potrebbe rimanere a Milano anche la prossima stagione, seppur senza rinnovo.

Intanto sui bookie le quote per la prossima squadra di Gigio sono in continuo mutamento visto che, a meno di colpi di scena, cambierà casacca (almeno) da giugno 2018. Per i bookmaker il Real Madrid sarebbe favorito con una quota di 1,29, mentre le alternative Psg e Man Utd salgono a 17,00 e 26,00. Un anno – molto probabilmente in tribuna - al Milan è bancato a 3,50. La Juventus per il momento sta a guardare ed è proposta a 7,00.