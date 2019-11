Donnarumma, assalto della Juventus. Il Milan, Raiola, Ibrahimovic e...

Donnarumma, assalto della Juventus

Donnarumma-Juventus: la Signora torna all'assalto di Gigio. Non a gennaio ovviamente, ma in vista di giugno. Secondo la Gazzetta dello Sport Fabio Paratici e la dirigenza bianconera pensa seriamente al portiere del Milan, soprattutto nel caso saltasse la trattativa con Stellar Group per il rinnovo di Szczesny.

Va ricordato che Donnarumma è sotto contratto fino a giugno 2021 con il Milan e il club rossonero dovrà trovare la quadra con il suo agente Mino Raiola per il rinnovo di contratto (altrimenti a giugno sarà a 12 mesi dalla scadenza). E l'attuale ingaggio è di 6 milioni di euro netti all'anno.

Donnarumma-Juventus, Demiral-Milan

Secondo queste indiscrezioni nell'affare Donnarumma-Juventus potrebbe rientrare come contropartita tecnica un difensore centrale fra Demiral e Rugani (al Milan piace soprattutto il turco, che ha trovato poco spazio alla Juve sin qui). Da escludere Szczesny, che guadagna 4 milioni di euro netti a stagione e chiede un aumento a 7 milioni annui per rinnovare con la Juventus (per il portiere polacco più probabile una meta estera in caso di matrimonio tra la Signora e Gigio).

Donnarumma-Juventus, Ibrahimovic-Milan

La Gazzetta dello Sport in questo scenario che vede la Juventus molto forte su Donnarumma, mette dentro anche il futuro di Zlatan Ibrahimovic (che dovrebbe annunciare la decisione sul suo futuro entro metà dicembre). L'attaccante svedese, che ha annunciato l'addio ai Los Angeles Galaxy, ha Mino Raiola come procuratore. Il Milan potrebbe affidare a Ibra la crescita del suo gruppo di giovani talenti in cerca di un leader. E non è l'unico rossonero visto che, oltre a Romagnoli e Bonaventura, nelle scorse ore anche Jesus Suso è entrato nella sua 'squadra'...