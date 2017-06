Donnarumma “Dopo l’Europeo discuteremo del rinnovo” e da Raiola non si separa

Milan, Donnarumma: "Dopo l'Europeo incontro la società per il rinnovo"

Donnarumma e Raiola ancora insieme. La conferma arriva dallo stesso Gigio Donnarumma tramite Twitter: "#Donnarumma #Raiola Ieri, Oggi e Domani!!", smentendo così le voci che volevano la rottura tra il giovane portiere del Milan e della Nazionale under 21 e il suo procuratore.

Ed è sempre sui social che Donnarumma riapre il dialogo con la sua squadra:

"Oggi con un mio tweet ho scatenato un vero putiferio, che non volevo generare, e di questo mi scuso. Desidero ribadire il mio amore assoluto per il Milan e i suoi tifosi. Ora ho in mente la Nazionale, con la quale spero di fare un regalo a tutti i tifosi. La mia promessa è che, non appena sarà finito l'Europeo, incontrerò la società insieme alla mia famiglia e al mio agente per discutere il mio rinnovo".

Ancora aperta dunque la partita tra il Milan ed il suo talentuoso portiere.