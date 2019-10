Donnarumma e Suso non saranno venduti dal Milan a gennaio nel nome del bilancio (-146 milioni di euro al 30 giugno). Le voci delle scorse ore vengono stoppate con fermezza da via Aldo Rossi. Nessun campione rossonero sarà sacrificato nel corso del mercato invernale.

Donnarumma e Suso venduti? Macché. Ecco la strategia del Milan

La logica è che sarebbero incoerente con l'impegno che il fondo Elliott sta mettendo nel percorso di crescita e stabilità del Milan. Non dimentichiamo che l'azionista di maggioranza del club rossonero ha investito nel club 265 milioni lo scorso anno e 80 in questo anno fiscale. L'idea della proprietà è chiara: mettere Pioli e la squadra nelle condizioni di recuperare posizioni in classifica, andando a caccia dell'Europa (a questo proposito nelle prossime settimane il club si presenterà alla Uefa per trattare il settlement agreement). Il quarto posto che dà la qualificazione alla Champions League (con tutti i proventi economici che dà la massima competizione continentale per club) è lontano solo quattro punti, la zona Europa League a 2-3 lunghezze (senza dimenticare che ci si può qualificare anche vincendo la Coppa Italia).

PIOLI PREPARA IL DEBUTTO DA ALLENATORE DEL MILAN CONTRO IL LECCE

Intanto la squadra sta preparando il match di domenica sera a San Siro contro il Lecce. La sensazione è che Pioli punterà su un 4-3-3 con Paquetá in leggero vantaggio su Calhanoglu per il ruolo di mezzala sinistra centrocampo (al fianco di Biglia e Kessie), Suso-Piatek-Leao tridente (attenti però a Rebic), mentre in difesa Conti sarà terzino destro (Calabria è squalificato) con Romagnoli-Musacchio centrali e Theo Hernandez e sinistra.