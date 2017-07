La Juventus è stata battuta dal Barcellona 2-1 nell'amichevole di lusso disputata al MetLife Stadium di New York, valida per l'International Champions Cup. Nel primo tempo grande protagonista Neymar, autore di una doppietta (11' e 26'). Nella ripresa i bianconeri hanno accorciato le distanze con Chiellini. In campo, nei secondi 45', anche i nuovi acquisti Szczesny, De Sciglio e Douglas Costa. Prossimo impegno della squadra di Allegri il test contro il Psg il 26 luglio a Miami.