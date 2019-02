Dybala gol, la Juventus batte il Bologna e si riscatta dopo l'Atletico

Bologna-Juve 0-1, riscatto bianconero dopo l'Atletico

La Juventus fatica, rischia ma alla fine conquista a Bologna i tre punti che le consentono di veleggiare ancora solitaria in testa alla classifica e di riscattarsi dopo la sconfitta in Champions con l'Atletico Madrid. Finisce coi' 1 a 0 grazie a un gol di Dybala appena entrato in campo. Il Bologna non conquista invece punti salvezza e sprofonda ancora di piu' in zona retrocessione Gli emiliani non hanno comunque demeritato e sono stati puniti alla prima incertezza difensiva sfiorando anche il pareggio nei minuti di recupero ma centra il palo.

Nel primo tempo erano stati proprio i bolognesi i piu' aggressivi spingendosi spesso in avanti anche se non hanno mai impensierito troppo la retroguardia juventina. I bianconeri al contrario si sono visti meno nell'area dei padroni di casa ma hanno avuto l'unica vera occasione dei primi 45 minuti di gioco con Bernardeschi alle mezz'ora e palla di poco alta. Nella ripresa poche le occasioni ma i bianconeri non sbagliano quella migliore e realizzano la 22esima vittoria in 25 partite portandosi a +16 sulk Napoli secondo.