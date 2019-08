Dybala ha detto sì al Tottenham: addio alla Juventus, ma...

Paulo Dybala al Tottenham. La Joya, secondo la BBC, si sarebbe rassegnata a lasciare la Juventus e avrebbe trovato l'accordo con gli Spurs. Tutto fatto? Manca ancora un tassello: l'accordo sui diritti di immagine. Secondo 'The Independent' la controversia con la 'Star Image' potrebbe risolversi con una cifra "di molto inferiore" ai 40 milioni di euro. Non un dettaglio da poco, perché Dybala e il Tottenham devono tyrovare un accordo entro le 18 (17 in Inghilterra) ora in cui chiude il calciomercato in entrata della Premier League.

Oltremanica sono convinti che Dybala sia a un passo dal Tottenham: decisiva sarebbe stata la telefonata del connazionale Mauricio Pochettino per convincere la Joya a lasciare una Juventus che ormai ha da tempo decisivo di venderlo. Prima lo scambio con Lukaku, poi saltata la trattativa tra l'attaccante e il Manchester United, ecco l'accordo Juve-Tottenham (70 milioni di euro). Adesso anche l'entourage di Paulo Dybala ha trovato l'intesa. L'ultimo scoglio è rappresentato dalla bega legale con il suo ex agente, Pier Paolo Triulzi, e la società che ne gestiva i diritti di immagine.