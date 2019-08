Dybala ha detto sì al Tottenham: ma la Juventus cambia tutto. Colpo di scena

Dybala ha detto sì al Tottenham: ma la Juventus non vuole più venderlo. Colpo di scena

La Juventus non vuole più vendere Paulo Dybala dopo che era stato trovato un accordo con il Tottenham per 70 milioni. Lo scrive la Bbc, delineando un nuovo scenario rispetto a quello emerso nei giorni scorsi. Stando ai rumors d'oltremanica la Joya resterebbe a Torino per decisione dello stesso club bianconero, che nelle ultime ore si sarebbe convinto a non cederlo. Sfumerebbe quindi il possibile colpo 'last minute' del Tottenham.

Dybala ha detto sì al Tottenham: addio alla Juventus, ma...

Paulo Dybala si era convinto a passare al Tottenham. La Joya, sempre secondo la BBC, si era rassegnata a lasciare la Juventus trovando l'accordo con gli Spurs. Mancava ancora un tassello: l'accordo sui diritti di immagine. Secondo 'The Independent' la controversia con la 'Star Image' si sarebbe potrebbe risolversi con una cifra "di molto inferiore" ai 40 milioni di euro. Non un dettaglio da poco, perché Dybala e il Tottenham avrebbero comunque Tottenham devono trovare un accordo entro le 18 (17 in Inghilterra) ora in cui chiude il calciomercato in entrata della Premier League.

Juventus, BBC: Dybala ha detto sì al Tottenham. Nodo dei diritti d'immagine. Dybala-Tottenham corsa contro il tempo

Per Dybala al Tottenham decisiva sarebbe stata la telefonata del connazionale Mauricio Pochettino per convincere la Joya a lasciare una Juventus dopo che era saltato lo scambio con Lukaku. Ma ecco ora il colpo di scena: la Juve pare aver deciso di non vendere più Dybala al Totteham.

DYBALA ALL'INTER PER ICARDI. O RESTA ALLA JUVENTUS? I DUE SCENARI

Secondo i rumors di queste ore la decisione sarebbe arrivata per la mancanza di un suo sostituto (diverso se fosse arrivato lo scambio con Lukaku). Cosa accadrè dunque ora a Dybala? La possibilità sono due: restare alla Juventus o andare all'Inter in cambio di Icardi (ipotesi che si è scaldata in queste ultime giornate). Meno probabile lo scenario di cessione al Psg: anche in quel caso la Juve non avrebbe un sostituto di Paulo Dybala.