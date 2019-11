Dybala saluto militare, dopo il gol esultanza dedica a Demiral. E' polemica

Dybala saluto militare a Demiral, è polemica

Dopo il bellissimo gol siglato contro l'Atletico al minuto 45 del secondi tempo, Dybala si avvicina alla panchina andando ad abbracciare il suo compagno di squadra turco Demiral. Prima la mano sotto il mento, poi in fronte come a imitare il saluto militare davanti allo stesso Demiral. Una esultanza che sta facendo discutere. Sui social, soprattutto in Turchia, l'immagine ha fatto il giro del web, ma l'argentino ai microfoni dell'intervista post partita ha spiegato: "Nessun messaggio politico, è solo uno scherzo che facciamo sempre con Demiral per le foto che sono uscite di lui che faceva il saluto militare". Quanto alla mano sotto il mento ha detto: "Era per la mia ragazza, quel segno è un gesto d'amore in un film che abbiamo visto".





La Juventus vince ancora e allunga in vetta al Gruppo D di Champions League, battendo per 1-0 l’Atletico Madrid con la rete del solito Paulo Dybala. Salgono a 13 i punti dei bianconeri in un girone dominato, mentre gli spagnoli restano secondi a 7 punti nonostante il ko, ma dovranno fare attenzione all’ultima giornata perché il Leverkusen dista solo un punto. Tanto equilibrio e non grandissime emozioni nel corso di un primo tempo poco scintillante, in cui i bianconeri iniziano meglio tenendo tanto in mano il pallino del gioco, senza però trovare lo spunto giusto per far male. Dall’altra parte invece i colchoneros restano un po’ troppo a guardare, rendendosi pericolosi solo con un colpo di testa alto di Saul.

Proprio a qualche istante dall’intervallo, quando sembrava che lo 0-0 potesse resistere fino al riposo, ci pensa Dybala a tirare fuori il coniglio dal cilindro con un gol su calcio di punizione defilatissimo, su cui Oblak avrebbe potuto fare sicuramente meglio. Juve che va avanti così 1-0. Nella ripresa troppo timida la reazione degli spagnoli, che al 67’ rischiano di incassare il secondo gol: protagonista il neo entrato Bernardeschi che sfortunatamente centra il palo con un bel mancino. Nel finale di gara l’Atletico, dopo una gara opaca e giocata al di sotto delle reali possibilità, dimostra quantomeno un pizzico di voglia di cercare il pareggio, ma ogni tentativo è vano. Al triplice fischio resiste l’1-0 firmato Dybala.