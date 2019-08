Dybala vuole rimanere alla Juventus, Ma lo scambio con Icardi resta in piedi

Dybala vuole restare alla Juventus. Paratici non vuole darlo all'Inter ma se non ci saranno alternative resta in piedi lo scambio con Icardi per le plusvalenze. Questa la sintesi delle ultime novità di calciomercato di Juventus e Inter, anche se i due rivali non vogliono rinforzarsi a vicenda l'epilogo potrebbe essere quello del tanto atteso scambio verso fine mercato anche se c'è ancora distanza sulla valutazione dei due giocatori con l'Inter che valuta Icardi 80 milioni e la Juventus consapevole che per i nerazzurri l'ex capitano è un problema maggiore rispetto a Dybala per se stessa.

CALCIO: PARATICI, 'DYBALA E' UN GRANDE. ICARDI? ABBIAMO GIA' ATTACCANTI TOP'

"Dybala è un grande giocatore della Juve, il nostro numero 10. Ci sono degli interessamenti, dei discorsi, si fanno per Dybala come per gli altri calciatori. E' una cosa in divenire, ne parleremo insieme, tutti devono essere d'accordo ma non c'è un giocatore più vicino o più lontano". E' la replica del direttore sportivo della Juventus, Fabio Paratici, sul futuro dell'argentino autore di una doppietta nell'amichevole di Villar Perosa tra Juve A e Juve B terminata 3-1. E sui rumors di mercato legati a Icardi aggiunge. "E' un giocatore dell'Inter e preferisco parlare dei nostri -prosegue il dirigente bianconero ai microfoni di Sky Sport-. Abbiamo grandi attaccanti come Higuain, Mandzukic, Dybala, Ronaldo, e siamo contenti di quello che abbiamo".

"ICARDI ? PER ORA E' DELL'INTER MA..."

"Come tutti i giorni si fanno tante chiacchiere, poi di affari non se ne fanno tanti ma siamo fiduciosi e tranquilli -prosegue Paratici che sulla rosa da sfoltire conclude-. Non parlerei di giocatori in esubero. C'é una lista in cui né io né il mister possiamo incidere e che ci consente di iscrivere 21 giocatori più i local player, quest'anno ne abbiamo solo uno, per cui possiamo iscrivere solo 22 giocatori. Abbiamo un parco giocatori di grande livello, siamo fra le migliori squadre al mondo con calciatori di grande spessore umano che vanno rispettati anche per i professionisti che sono".

CALCIO: 'TIKI TAKA', CON PARDO IL TRIDENTE WANDA NARA-VIERI E CASSANO

In vista dell'inizio della Serie A 2019/20, Mediaset mette a segno tre colpi per la squadra di 'Tiki Taka', il programma cult di approfondimento sportivo giunto alla settima stagione. Il primo è un rinnovo e si tratta di Wanda Nara (showgirl, moglie e procuratore di Mauro Icardi) affiancherà il padrone di casa Pierluigi Pardo. Assieme a loro, per tutta la stagione, due grandi calibri come Christian Vieri e Antonio Cassano. Il fischio d'inizio, straordinariamente in prima serata alle ore 21.30, è fissato per domenica 25 agosto su Italia 1.