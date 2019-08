Dzeko-Inter, irrompe il Monaco sull'attaccante della Roma

Il Monaco starebbe pensando a Edin Dzeko per il proprio attacco, secondo France Football. L'attaccante bosniaco della Roma viene considerato un colpo di livello per rinforzare l'attacco, il tecnico Leonardo Jardim lo considera ideale da affiancare a Radamel Falcao per il suo 4-4-2.

Al momento la trattativa con l'Inter ha subito una fase di arresto e il Monaco e' pronto a inserirsi. Dzeko diventa dunque un forte candidato per l'attacco monegasco insieme ad Andre' Silva del Milan e all'algerino Baghdad Bounedjah.